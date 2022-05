Atividades presenciais marcam o 17º LONDRIX

Patrocinado pelo PROMIC, o Festival Literário de Londrina prossegue até dia 15 de maio. Haverá debates, lançamentos de livro, oficinas, exposição, mostra de vídeos, performances e shows

O alinhamento poético em versos e prosas, o pensar e o falar de escritores, oficinas, vídeos, shows, performances artísticas, enfim, as diversas formas democráticas do exercício da palavra irão contornar a programação do 17º Festival Literário de Londrina, o LONDRIX.

Que terá, na edição de 2022, a ser realizada entre os dias 9 e 15 de maio, um grande atrativo: a presença do público. A maioria das atividades será desenvolvida no Museu Histórico de Londrina/Padre Carlos Weiss(Rua Benjamim Constant, 900, com acesso pela Avenida São Paulo, em frente ao Terminal Urbano). Entrada franca. A produção frisa que serão respeitadas as orientações sanitárias vigentes atualmente.

Trata-se de um acontecimento importantíssimo, já que todas as ações que tenham em seu cerno o incentivo à leitura, devam ser destacadas, de acordo com Chris Vianna, reconhecida produtora cultural e diretora do Festival Literário de Londrina.

“Honrados estamos em poder novamente recepcionar pessoas de todas as idades interessadas nas atividades do LONDRIX, que, a cada edição, amplia a reverberação como um dos mais importantes eventos literários do Brasil e cumpre com a missão de debater questões pertinentes à literatura, lembra ainda que fomenta toda cadeia do livro”.

O LONDRIX/2022 teve curadoria de Claudia Freitas, Frederico Fernandes e Marcos Losnak. O Festival Literário de Londrina/LONDRIX tem patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC), através da aprovação do projeto nº 21.116.

A realização é da Atrito Arte Artistas e Produtores Associados (AARPA).O evento conta com parceria da Universidade Estadual de Londrina, via Museu Histórico de Londrina e Atrito Arte Editora.Apoio Cultural:Cultura Inglesa de Londrina.

Por conta da Covid-19, a edição anterior foi formatada remotamente, através das redes sociais do Festival. A reaproximação direta com o público é há muito tempo aguardada.

A diretora do evento literário, Chris Vianna, acrescenta: “O LONDRIX cumpre a missão de ampliar a formação de leitores. Além da semana com a programação incrível, depois continua com Sarauzinho em Escolas Municipais, Debate em Escolas do Ensino Médio e o Curso Encantamentos Poéticos em Parceria com a Secretaria do Idoso. O Festival fomenta, inclusive, a cadeia produtiva do livro que, em tempos de pandemia, movimentou ferramentas virtuais”

Cerimônia de abertura e primeiro debate

A diretora do Festival Literário de Londrina - Londrix, Chris Vianna,irá conduzir a cerimônia de abertura nesta segunda-feira (9), às 19 horas. Representantes e autoridades ligadas à área cultural confirmaram presença. Entre eles, o secretário municipal de Cultura, Bernardo Pellegrini.

Segundo o titular da pasta da Cultura, é uma satisfação muito grande saber que a 17ª edição do Londrix abre a temporada dos festivais em Londrina, de forma surpreendente. “Depois de dois anos, com a comunidade cultural se adaptando ao modelo híbrido, é uma alegria saber que o Festival Literário será realizado presencialmente. Afinal, a literatura, além da arte da descoberta, é a arte do encontro”, analisa Pellegrini.

A programação oficial será iniciada com o debate “ Palavras em Ação”, em que o escritor Danilo Neiva, o ator Lucas Turino e o dramaturgo Luan Valero irão abordar as relações estabelecidas entre literatura e teatro.

Aberta ao público, a conversa acontece após a abertura do evento literário, noMuseu Histórico de Londrina. A mediação ficará a cargo de Marina Stuchi, escritora e doutora em Estudos Literários pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Na sequência, haverá o lançamento do livro“Meu Amor é um Picles Passado”, do escritor Vinicius Comoti, paulistano radicado em Curitiba.

BREVES BIOGRAFIAS DOS DEBATEDORES DA ABERTURA

Danilo Neiva, também conhecido como palhaço Galalau, é ator e escritor. Bacharel em interpretação teatral pela Universidade Estadual de Londrina, em 2017. Atualmente integra a dupla Ítalo Banda que pesquisa a comédia física. Ele dirige e é responsável pela dramaturgia do espetáculo- solo "Café Prum Santo", de Nathan Stuchi, além de apresentar a performance como palhaço, "Paixonetices de um Galalau". Desde 2019, vem se dedicando mais à paixão pela literatura, tendo poemas publicados nas coletâneas "Novos Poetas Londrinenses 2022" (projeto do LONDRIX) e "O Som da Chuva”, projeto nacional da editora Tenha Livros. Em 2021 lançou seu primeiro livro, a novela de terror "Cão Preto", em formato de e-book, pela plataforma KDP da Amazon.

Luan Valero nasceu na zona norte de Londrina, em 1991. Aos 13 anos, ele começou a fazer teatro em um projeto social e, dois anos depois, passou a estudar na Escola Municipal de Teatro de Londrina/FUNCART, onde se formou em 2007. Em 2008, com o Grupo Casca, encenou “de Novo”, espetáculo criado a partir de seu primeiro texto. Em 2009 passou a integrar o Núcleo Ás de Paus, para o qual escreveu A Pereira da Tia Miséria, cuja montagem, ainda em cartaz, integrou a programação dos principais festivais de teatro do Brasil. Desde então, escreve para projetos, companhias e artistas independentes de Londrina e de outras cidades. Ao todo, já foram encenadas 10 peças. Além de dramaturgo, Valero é ator, diretor e professor de teatro. Seus trabalhos mais recentes são: “O Vesseiro de Mavi” (em cartaz pela Cia Emaranhado. São Paulo, desde 2020); “Sal” (Série teatral/audiovisual da Cia Boi. Londrina); “O Clara” escrito em comemoração aos 25 anos da FUNCART) e “Colônia” (projeto de criação textual e publicação, executado a partir do edital "Dramaturgias em processo" do TUSP, de São Paulo, em 2022).

Lucas Turino é ator e palhaço na companhia de teatro e circo “Os Palhaços de Rua”, de Londrina. É autor do livro “Faroeste Paulista” (2021). Atualmente também exerce a função de roteirista, interprete e editor de áudio no podcast literário “Sarau do Conto Surreal”, que semanalmente apresenta uma contação de histórias gratuita no Youtube e nas plataformas de streaming de áudio (Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, entre outros).

Antônio Mariano Júnior/Asimp