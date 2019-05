Aula show com Bernardo Pellegrini: um mergulho na história da canção

Apresentação será nesta quinta-feira, dia 9, às 19 horas, no Museu Histórico de Londrina

O músico, compositor e jornalista Bernardo Pellegrini tem encontro marcado nesta quinta-feira (9) no Londrix - Festival Literário de Londrina - para uma roda de conversa e aula show . Pellegrini vai cantar as canções ao violão e viajar pela historia da formação do Brasil moderno através da canção popular.

A apresentação será às 19 horas, no Museu Histórico de Londrina (Rua Benjamin Constant, 900), e indica que será um mergulho nas canções que Pellegrini ouve desde a infância. Letras e músicas que habitam a memória do compositor e o inspiram em suas canções. Tudo misturado com doses de originalidade.

“Intercalo história cantando canções e mostrando meu processo criativo envolvido com a história dos compositores, essa exótica confraria”, brinca Bernardo.

O bate-papo trará uma seleção de canções sobre temas variados começando pela origem da canção no Rio de Janeiro da virada do século 19 – na concentração multicultural que o novo urbanismo impunha: negros, europeus, tradição indígena misturam as suas línguas numa fusão estética (ritmos, cores, sonoridades) passando pela formatação industrial/comercial da musica popular mediados pelo surgimento rádio – quando a música popular ganha escala como produto industrial envolvendo músicos, compositores, público, empresários , anunciantes, entre tantas outras viagens musicais.

Pellegrini é autor de seis discos lançados com seus parceiros d´O Bando do Cão sem dono, grupo surgido em Londrina em meados dos anos 1990 que fez história no eixo Londrina-São Paulo. O mais recente, Outrois Planos, lançado em julho do ano passado, foi incluído na lista dos 100 Melhores Discos de 2018 pelo site O Embrulhador, referência na área.