Aulão oficial da FitDance será realizado no dia 05 de junho em Londrina

Evento de dança com a temática “Colors”, no estacionamento do Londrina Norte Shopping, tem como objetivo arrecadar agasalhos para pessoas necessitadas

No dia 5 de junho, domingo, às 15h, no estacionamento do Londrina Norte Shopping, será realizado um aulão oficial da FitDance, com muito pó colorido. É o “FitDance Colors”, evento oficial da marca, que acontece no Brasil todo na mesma data. O objetivo desta vez é arrecadar agasalhos para pessoas necessitadas.

De acordo com a instrutora Poliana Anselmo, organizadora do evento na cidade, para participar, não precisa saber dançar. “A ideia é unir diversão e solidariedade”, afirmou.

Podem participar pessoas acima de 14 anos. A sugestão é de que todos usem camiseta branca. Os ingressos custam R$ 30 (primeiro lote), com o pó colorido já incluso.

As inscrições devem ser realizadas no site do Sympla, no link: https://www.sympla.com.br/evento/fitdance-colors-pr-londrina/1575484.

O código de indicação solicitado na hora da inscrição é polianaanselmoftdnc.

O aulão é realizado pela FitDance, com apoio da academia BlueFit e Londrina Norte Shopping.

Micheli Monge/Asimp