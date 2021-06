Aurora Shopping divulga ganhadores de concurso de fotos sobre céu de Londrina

Evento comemorativo do aniversário do Shopping é uma iniciativa em parceria com o perfil @londrinaeseusceusmaravilhosos

“Glória nas alturas e paz na terra” é o nome da fotografia vencedora do concurso “Aurora Sob o Céu de Londrina”, promovido pelo Aurora Shopping em parceria com o perfil @londrinaeseusceusmaravilhosos. A foto vencedora é de autoria de Antônio Ferreira dos Santos. Em segundo lugar ficou a imagem intitulada “Ceuttle03”, de Letícia Giovanna de Santi Luppi. A terceira colocada foi “God’s rays over Londrina”, de Flávio Benedito Conceição.

O concurso recebeu 481 inscrições, com 178 participantes que se inspiraram no majestoso céu londrinense para retratar um dos maiores orgulhos dos seus moradores. O objetivo da iniciativa foi destacar o que já tem se tornado “marca registrada” da cidade e comemorar o aniversário de cinco anos do Aurora, celebrado em 26 de abril.

O perfil @londrinaeseusceusmaravilhosos foi criado em 2016 pela fotógrafa Tatiana Galindo, especializada em fotos de arquitetura e interiores, que adquiriu o hábito de registrar belas imagens do céu londrinense. As fotos começaram a ser disponibilizadas no perfil do instagram, que hoje reúne mais de dez mil seguidores.

Para Tatiana, a proposta do concurso foi bem compreendida pelos participantes e o nível dos trabalhos foi considerado muito positivo. “Fiquei totalmente satisfeita com o alcance do concurso e com os resultados. É importante valorizarmos as belezas de Londrina e enaltecer a nossa cidade”, afirma.

Concurso e mostra

A comissão julgadora foi formada por três fotógrafos londrinenses que selecionaram os trabalhos conforme os critérios de pertinência à temática, qualidade fotográfica e beleza plástica. Além de Tatiana Galindo, integraram a comissão julgadora os fotógrafos Edinho Irizawa e Bruno Ferraro.

Ferraro considerou o concurso um grande sucesso ao inspirar os londrinenses, não só profissionais da fotografia, a aceitar o desafio. “Foram muitos os inscritos e recebemos lindas imagens do céu de Londrina. Achei muito positiva a iniciativa do Aurora em abrir espaço para a fotografia e para a valorização da cidade”, disse. Irizawa considerou alto o nível técnico dos participantes. “Conseguiram transmitir criatividade e habilidade de forma excepcional, alcançando todas as nossas expectativas”, afirmou.

Os três primeiros colocados no concurso receberão prêmios em vales-compras no Aurora Shopping de R$ 1.000, R$ 600 e R$ 400. Menções honrosas serão concedidas a outros sete classificados. A entrega da premiação será realizada em julho. Uma exposição fotográfica no Shopping reunirá até 24 fotos selecionadas pela comissão julgadora e será aberta ao público no segundo semestre deste ano.

Confira a classificação, com os títulos das fotos e seus respectivos autores:

1º lugar - “Glória nas alturas e paz da terra! - Antônio Ferreira dos Santos

2º lugar - “Ceuttle03” - Letícia Giovanna de Santi Luppi

3º lugar - “God’s Ray over Londrina” - Flavio Benedito Conceição

4º lugar - “Nostalgia” - Jéssica Ribeiro Pizza

5º lugar - “Antes da Chuva” - Antônio Ferreira dos Santos

6º lugar - “Paleta de Cores” - Silvana Gomes dos Santos

7º lugar - “Sob o Sol” - Fernanda Merizio Moreira

8º lugar - “O Outro Lado” - Silvana Gomes dos Santos

9º lugar - “Londrina Centro Azul” - Karl Gustav Ellwein

10º lugar - “Cumulonimbus sobre a Cidade!” - Edvaner Consalter

11º lugar - “´Óleo Sobre Prédios” - Jéssica Ribeiro Pizza

12º lugar - “Pink” - Edvaner Consalter

13º lugar - “Entardecer Encantado no Lago Igapó” - Marcia Caroline Pereira Gonçalves

14º lugar - “Dança das Nuvens” - Suellen Machado

15º lugar - “Fim de Ano em Londrina” - Flavio Benedito Conceição

16º lugar - “Claridade em Três Atos” - Jéssica Ribeiro Pizza

17º lugar - “Nuvens de Fogo em Londrina” - Flavio Benedito Conceição

18º lugar - “A Cada Pôr do Sol Existe um Recomeço” - Bianca Rozisca Galvão

19º lugar - “Aurora Dividida” - Silvana Gomes dos Santos

20º lugar - “Sobre Cores e Nuvens” - Suellen Machado

21º lugar - “Camadas Londrinenses” - Karl Gustav Ellwein

22º lugar - “Deixe o Céu de Londrina Te Abraçar” - Daiana Karla Dunzer

23º lugar - “Iron Dome” - Rodolfo Garcia Montosa

24º lugar - “Ceuttle02” - Letícia Giovanna de Santi Luppi

Todas as fotos classificadas podem ser vistas pelo seguinte endereço, também disponível no site do Aurora Shopping Londrina e nos perfis nas redes sociais: https://lp.rlkpro.com/l/NyzR63ABF1148

Ruth Costa Meira/Asimp