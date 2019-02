Bailinho pra todo lado

Edição 2019 do show do Plantão Sorriso vai percorrer os distritos de Londrina

O Bailinho do Plantão, show de carnaval que já atraiu um público de 6 mil pessoas em ruas, praças, teatros e shopping, retorna com dez shows a partir deste sábado (09 de fevereiro). A apresentação está marcada para às 17h na praça da Igreja no distrito da Warta.

Também estão previstas apresentações nos distritos de São Luís (16 de fevereiro) e Guaravera (17), além de shows na Zona Sul (23), na Vila Triolé (24), Concha Acústica (01 de março), SESC Cadeião (02 e 03), Flapt! (04) e na Praça Nishinomiya (05).

O show é comandado pelo elenco do Plantão Sorriso, formado pelos atores André Demarchi, Aneliza Paiva, Emilia Miyazaki, Gerson Bernardes, Juliana Galante, Tiago Marques, Tonho Costa e participação especial de Reinaldo Scheffer na bateria. “Nós adoramos fazer esse show! E estamos empolgados com a quantidade e com a possibilidade de atingir tantos locais diferentes com público diverso em Londrina”, revela Aneliza Paiva, atriz e coordenadora artística do grupo.

No repertório, músicas infantis, cirandas e canções folclóricas com novos arranjos, passando pelo ritmo do baião, reggae, ijexa e outros, costurado com humor e algumas novidades no repertório. “Estamos lançando uma composição inédita, resultado de um trabalho que começou com estudos e apresentações. Sabendo do potencial do grupo e dos recursos que cada indivíduo tem no conjunto, ficou mais fácil pensar no arranjo, estrutura e o resultado poderá ser visto no show”, adianta Tonho Costa, ator e diretor musical do Bailinho.

O “Bailinho do Plantão” tem o patrocínio do PROMIC e apoio da Vila Triolé Cultural.

Palhaços no hospital

O Plantão Sorriso é uma ONG sem fins lucrativos, criada há 23 anos, e que leva a alegria do palhaço para crianças internadas em hospitais de Londrina e região. De 1996 até hoje, foram realizados mais de 570 mil atendimentos. Além das visitas às crianças hospitalizadas, os atores se empenham na pesquisa do palhaço e na produção de espetáculos artístico, teatral, musical e circense.

O Plantão conta com os patrocínios do Promic, Unimed Londrina, Selmi, Vivah e Teixeira Marques.

Confira

09/02 Warta 17h – Praça da Igreja

16/02 São Luís 17h – Praça da Igreja

17/02 Guaravera 17h – Praça da Igreja

23/02 Zona Sul 17h – Local a confirmar

24/02 Zona Oeste 19h – Vila Triolé

01/03 Centro 19h30 – Concha Acústica

02/03 SESC Cadeião – 17h

03/03 SESC Cadeião – 17h

04/03 Zona Norte 17h – Flapt!

05/03 Zona Leste 17h – Praça Nishinomiya (Aeroporto)