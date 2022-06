Banda Batupé se apresenta no “Happy Hour Junino” desta terça-feira (14/06)

Programação especial e gratuita será realizada das 18h30 às 21h30, na Praça de Alimentação do Londrina Norte Shopping

O Londrina Norte Shopping preparou uma programação especial para o mês de junho inspirada em São João e nas Festas Juninas. Durante este mês, o “Happy Hour” na Praça de Alimentação, sempre às terças-feiras, das 18h30 às 21h30, contará com apresentações musicais de grupos tradicionais de forró. Nesta terça-feira (14) será a vez da Banda Batupé animar o público.

“Queremos promover a cultura brasileira, trazer o forró raiz, para que as pessoas possam se divertir em família, com toda a variedade gastronômica da Praça de Alimentação à disposição”, afirmou a coordenadora de Marketing do Shopping, Luana Colpo.

Já no dia 21 (terça-feira) a atração será o Trio Maestra. E no dia 28 (terça-feira), para fechar a programação, a Banda Julga Acústico.

A Praça de Alimentação do Shopping recebeu decoração temática.

"É importante adiantar, também, que no dia 24 de junho (sexta-feira), Dia de São João, o Londrina Norte Shopping irá oferecer um dia cheio de atividades alusivas à data”, ressaltou a coordenadora.

Micheli Monge/Asimip