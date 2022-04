Banda Etnyah lança novo álbum “CoLab” em parceria com músicos londrinenses

Obra comemora os 20 anos de lançamento do primeiro trabalho do grupo e está disponível no Spotify; projeto contou com patrocínio do Promic

A banda londrinense Etnyah lançou, em 22 de abril, seu novo álbum “CoLab”, disponível na plataforma Spotify. Realizada em comemoração aos 20 anos do primeiro trabalho do grupo, “Partículas da Lama”, a nova obra conta com a participação de diversos músicos londrinenses.

Dentre os convidados, estão Rakelly Calliari, Bruno Porfírio e Clodoaldo Sanches, assim como Álvaro Oliveira, da banda Bacalhau Samba Rock Club, e Suy Correia, da banda Família Estranha. O disco foi gravado na Vila Cultural Alma Brasil e contém oito faixas. Além do Spotify, o grupo trabalha para realizar o lançamento das músicas em seu canal do YouTube.

O projeto “CoLab” conta com patrocínio da Prefeitura Municipal de Cultura, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic).

De acordo com o baixista Rodrigo Bays, integrante da banda Etnyah, a aprovação no Promic foi motivo de grande alegria para o grupo. “O incentivo da Prefeitura foi primordial para podermos realizar o projeto de maneira satisfatória. O Promic é fundamental na área cultural da cidade, não só na área de música, mas também no teatro, dança e todos os demais segmentos”, destacou.

Além de Bays, o coletivo é formado pelos músicos Gio, na voz, sopros, teclado e guitarra; Luís Paiva (guitarra); Jean Pera (bateria); e Mau Werner, na voz, cavaquinho, trompete e percussão.

Segundo o baixista, o grupo se diferencia da maioria das bandas por não possuir uma liderança exclusiva. Bays contou, ainda, que a integração com os músicos convidados para a realização do projeto foi algo surpreendente. “Conseguimos estreitar as relações e contamos com a parceria de todos. Agora, vamos nos organizar para fazer um show ao vivo de lançamento, tocando todas as músicas do disco, e vamos convidar todos os artistas que participaram”, disse.

