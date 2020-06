Banda londrinense Chá de Girassol estreou na 6ª, com single no spotify

Entre o rock e a música brasileira, “Amor em um 7/4” adianta o disco cheio, que deve sair no dia 26

Na sexta-feira, 12, a banda londrinense Chá de Girassol lançou o primeiro single de seu disco de estreia. “Amor em um 7/4” foi a faixa escolhida para apresentar o disco cheio “Chá de Girassol”, que deve sair no dia 26, pelo selo Tapete Voador. Com o lançamento, o público recebe um “aperitivo”, um tira-gosto do que deve ser o novo trabalho da banda.

Entre o rock setentista e o sotaque brasileiro, o disco foi produzido durante o ano de 2019, e marca a estreia do quarteto formado Brayan Thompson (vocal), Maycon Douglas (guitarra), João Guilherme (baixo) e Alan Pereira (bateria). O trabalho também é o primeiro inteiramente produzido pelo Tapete Voador, e foi gravado, mixado e masterizado por Thiago Franzim.

Para ouvir o single, o público pode acessar o link http://abre.ai/amor7por4 e também pode conferir a entrevista da banda no site do Tapete. Além de “amor em um 7/4”, Chá de Girassol ainda lança mais um single, “Cor-de-romã”, que fica disponível no dia 19.

“A ideia é apresentar o trabalho aos poucos, a fim de que quando chegar o disco, o público já sinta alguma familiaridade, já esteja próximo do nosso trabalho”, comenta o vocalista Brayan.

Sobre a banda

Chá de Girassol é uma banda londrinense na ativa desde 2017. Além de shows em Londrina e no norte do estado, a banda passou os últimos 3 anos trabalhando canções autorais, todas em português. O novo disco “Chá de Girassol” reflete influências clássicas, como Sabbath, Hendrix e Stones, mas também passeia por brasilidades como o samba, baião e música latina. O disco cheio, que marca a estreia da banda, fica disponível para o público no dia 26.

Isabela Cunha/Asimp