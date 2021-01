Banda Nova Funcart divulga novo show em seu canal do Youtube

Nesta oportunidade, será disponibilizado ao público o vídeo de Rodolfo Rainer e o Clube dos Sonhos

A Banda Nova Funcart vem divulgando uma série de shows autorais com grupos independentes de Londrina e região. Dessa vez, a atração disponibilizada para acesso é o vídeo de Rodolfo Rainer e o Clube dos Sonhos. O material pode ser conferido neste sábado (16), a partir das 20h, no canal da Banda Nova Funcart, no Youtube, pelo link https://www.youtube.com/channel/UCe2PPMAjafC2EbhZDcz8heQ.

A disponibilização destes materiais visa promover o fomento à cultura local e criar um sentimento de alento e esperança para a população que está passando por um momento de isolamento social por conta do novo coronavírus.

Segundo o produtor da Banda Nova Funcart, João Ribeiro, repertórios inteiramente autorais acabaram ganhando mais destaque diante da proposta inicial do projeto e do volume de inscrições. “Começamos a considerar repertórios integralmente autorais e até a idade destes grupos, os mais novos tiveram preferência na nossa seleção justamente pela potência e oportunidade para alavancar a carreira artística”, contou.

Além dos shows, são disponibilizadas apresentações intimistas e entrevistas por meio da Banda Nova Cast, um podcast produzido pela equipe do projeto e publicado na plataforma do Spotify. Para conferir, basta acessar o link https://open.spotify.com/show/4mG41JIlB44z98qjSKGdWQ.

Banda Nova Funcart

O projeto nasceu nos corredores da Fundação Cultura Artística de Londrina, há dez anos, e tem como objetivo divulgar o trabalho de bandas novas e independentes. A Banda Nova Funcart é uma realização da Funcart com patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC).

Programação

23/01

Hellway Patrol

30/01

Indexsonora

06/02

Equilíbrio Sonora