Banda O Hipertrópico confirma show único e inédito no Sesc Cadeião Cultural Londrina

A banda O Hipertrópico realiza no próximo sábado, 7 de Maio, o show de pré-lançamento do clipe-single “Bilhete de Ida” [ainda não divulgado]. O evento começa às 17:00 e acontece no Sesc Cadeião Cultural (Rua Sergipe, 52 – Centro), em Londrina, cidade de formação e residência de todo o grupo. A classificação etária é de 14 anos e os ingressos já estão à venda pelo SAC do Sesc PR a partir de R$ 2,00 - acesse aqui.

“Bilhete de Ida” é música que abrirá o primeiro álbum da banda, batizado como Atlântico, e vem como um convite para que o público embarque nesta viagem sonora que a banda propõe. Uma canção de ares pop, que navega por uma melodia onírica, com influência do rock psicodélico e da música brasileira dos anos 70.

O clipe, dirigido por Flávio Tufino, apresenta os integrantes d’O Hipertrópico num contexto nostálgico e familiar, algo que se relaciona diretamente à inspiração base que fundamenta a composição de “Bilhete de Ida”. “A vibe geral da música é essa ideia da viagem que é a vida. Às vezes queremos chegar a um lugar sem nem saber ao certo ou traçar um objetivo. Junto a isso também tem a ideia da viagem literal que nossos antepassados fizeram para chegar até o Brasil, fazendo essa conexão também com o passado”, explica o músico Rafa Felix (sopros).

Além dele, completam a formação d’O Hipertrópico: Fernando Cacciolari (voz), Vinícius “Bird” Carneiro (guitarra), Pedro Lot (bateria) e Roberto Moreira (baixo).

Malu Bolanho/Asimp