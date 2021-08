Banda Vida Reluz é atração do “Sábado com Maria”

O “Sábado com Maria”, que será exibido neste sábado (28/08), às 15h, terá apresentação de Daniela Espíndola e a colega Bete Ribeiro, do programa “Kombina”, da TV Aparecida. Padre Antonio Maria, titular do programa, segue de férias neste mês de agosto.

A Banda Vida Reluz é a atração convidada do programa desta semana. Além de contar a história de sua trajetória, os integrantes do grupo musical vão cantar seus sucessos. A cidade de São José dos Campos, no Vale do Paraíba (SP), foi palco do surgimento desta que é considerada uma das maiores bandas católicas do País. E tudo começou há 20 anos, quando um grupo de jovens integrantes da Sociedade São Vicente de Paulo começou a promover encontros e reuniões, nos quais faziam vigílias, cantavam e louvavam a Deus, motivando e evangelizando outros jovens. Inicialmente eram conhecidos como o Grupo da Bíblia, inseparável livro de estudos e fonte de inspiração para as orações e a maioria das canções.

No programa, a Banda Vida Reluz fará um musical religioso apresentando entre outras canções: "Deus quero louvar-te",

"Perfeito é quem te criou", "Obra Nova" e "Como és lindo".

Vera Jardim/Asimp