Bares de Londrina poderão sediar o Festival By Night

A Associação de Amigos do Festival Internacional de Música de Londrina (AAFIML) está oportunizando aos bares londrinenses interessados em participar do Festival By Night de 2019, evento já consagrado no Festival de Música da cidade.

Os proprietários e gerencias interessados devem fazer contato com a AAFIML através do e-mail: fml@fml.com.br . A agenda do Festival By Night será do dia 13 a 26 de julho, com uma programação musical variada, com início às 22h, apresentação de talentos musicais da cidade, shows e discotecagem.

Para participar do Festival By Night o estabelecimento deve cumprir algumas determinações da Associação e Curadoria do Festival, que entre elas passa por estar em dia com a legislação vigente do setor e ter estrutura para sediar os eventos. As regras e contrapartidas podem ser conhecidas através do link: http://www.fml.com.br/39/festival-by-night.asp

Andrea Monclar/Asimp