Barracão Tangará promove workshop de Acrobacias de Circo e Capoeira

A Vila Cultural Barracão Tangará promove neste final de semana (21 e 22), o Workshop de Acrobacias solo de Circo e Capoeira com o artista gaúcho Alfredo Bermudez, conhecido popularmente como Psico. Graças à sua grande experiência na área, as aulas de Psico trazem uma abordagem diferenciada, com a utilização de várias técnicas, ideal para quem está iniciando ou quer ampliar o seu repertório em movimentos acrobáticos.

“Ele trabalha nesta área há mais de dez anos e possui uma estrutura muito boa em Porto Alegre”, explica Pedro Giovani, da Companhia Tangará. “Ele vem desenvolvendo um trabalho muito interessante que mescla ginástica, técnica circense, capoeira e calistenia. Calistenia é um conjunto de exercícios físicos onde se usa apenas o peso do próprio corpo para movimentar grupos musculares de maneira natural, sem utilização de peso e similares.”

As inscrições podem ser feitas através do WhatsApp (43) 99922-9656. O valor do Lote 1 é R$ 35,00 e do lote 2 R$ 60,00. O workshop será ministrado no sábado (21) a partir das 16h e no domingo (22) a partir das 12h, no Barracão Tangará (Rua Augusto Severo, 544 – bairro Aeroporto).

“Estamos muito felizes em poder oferecer essa atividade formativa dentro de nossa Vila Cultural, enriquecendo o trabalho da vila e oferecendo esta oportunidade a todos os interessados”, conclui Pedro Giovani, da Cia Tangará.

Emilia Miyazaki/Asimp