Barracão Tangará recebe apresentação “O Mago das Megabolhas” neste sábado (9)

Neste sábado (9), às 19h, o espetáculo “O Mago das Megabolhas” será apresentado pela primeira vez em Londrina, no Barracão Tangará (R. Augusto Severo, 544). A atração tem entrada gratuita e é indicada para todas as idades, sendo que o local tem capacidade de público para 100 pessoas. Para reservar os ingressos, é necessário entrar em contato pelo número de WhatsApp (43) 99922-9656.

Durante a apresentação, o ator Marcelo Lima – que interpreta o mago Doriswoldo – aventura-se em inúmeras possibilidades ao criar cenários com bolhas de sabão, das pequenas e singelas às gigantescas e robustas, que invadem o palco. O objetivo é estabelecer uma conexão com a plateia, convidando o espectador à experimentação de novas sensações e sentimentos em um universo encantador, em que uma pessoa pode até acabar envolvida por uma bolha de sabão.

De acordo com Lima, além dos números com bolhas, também serão realizados truques de mágica e outras atividades. “É uma alegria imensa me apresentar em Londrina, e ainda mais no Barracão Tangará, onde tenho grandes amigos. O espetáculo gira em torno das bolhas de sabão de vários tamanhos e também inclui bolhas com fogo, mágica, malabares, tudo com muito bom humor e diversão”, disse.

O artista destacou, também, que está muito feliz por retomar suas apresentações no Brasil. “Essa será minha segunda apresentação, depois de fazer um giro com o espetáculo no Uruguai”, salientou.

Segundo o produtor cultural do Barracão Tangará, Pedro Giovani Queisada, o espaço vem trazendo artistas de diversos lugares, através de uma grade cultural desenvolvida pela própria equipe. “O Mago das Megabolhas é um deles, e está vindo de Guaíra com um espetáculo próprio muito bom, de base circense”, pontuou.

A Vila Cultural Barracão Tangará conta com o patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic).

