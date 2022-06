Barracão Tangará recebe espetáculos circenses neste fim de semana

No sábado (11), a apresentação é voltada ao público infantil e famílias, com números de palhaçaria; já a peça de domingo (12), com temática adulta, relembra a época de Londrina como capital do café

O Barracão Tangará apresenta dois espetáculos circenses neste fim de semana. No sábado (11), a atração será a peça “Amma Circo Show”, da Amma Companhia de Teatro, e no domingo (12) será apresentado o espetáculo acrobático “Cabaré”, com a Cia. Tangará Produções. Ambas as atividades terão início às 20h, e o Barracão Tangará fica na Rua Augusto Severo, 544, Bairro Aeroporto.

O espetáculo de sábado (11) tem classificação etária livre e a colaboração é no chapéu, ou seja, o espectador contribui com a quantia que puder. A Amma Companhia de Teatro, criada em 2018, é composta pelos artistas Adalberto Pereira e André Demarchi, que interpretam, respectivamente, os palhaços Furebo e Pinduca há mais de 10 anos.

Na peça “Amma Circo Show”, Pinduca é um exigente dono de circo e espera uma apresentação perfeita do desastrado palhaço Furebo, que se atrapalha todo durante a performance. Isso acaba por deixar Pinduca cada vez mais irritado, o que torna o espetáculo inusitado, promovendo muitas situações voltadas a provocar gargalhadas no público.

O ator André Demarchi destacou que a dupla vem de uma série de apresentações com esse espetáculo, e busca sempre promover o teatro e a arte através do sorriso. “As pessoas, mesmo que por um instante, se desligam um pouco do celular e dessas notícias tão catastróficas que vêm acontecendo no mundo. Nossas apresentações procuram sempre fazer as pessoas sorrirem e se divertirem”, frisou.

Segundo o ator Adalberto Pereira, o espetáculo é voltado tanto para as crianças como para os adultos. “Por mais que a gente atue juntos há tanto tempo, sempre fica aquele friozinho na barriga, mas o público pode esperar muitas risadas. O espetáculo é formado por situações onde o Furebo quer se destacar na relação entre patrão e empregado, e o que a gente promete para o público é tudo e nada ao mesmo tempo” frisou.

Cabaré

Já o espetáculo “Cabaré”, que será apresentado no domingo (12), é uma realização da Cia. Tangará Produções. A atividade tem classificação etária a partir de 17 anos e o valor do ingresso é R$ 10 pela entrada única e R$ 15 para o casal que comprove o vínculo dando um beijo, em uma brincadeira de Dia dos Namorados.

A peça combina acrobacias circenses com músicas, danças e coreografias em uma narrativa que relembra a época em que Londrina foi a capital do café, nas décadas de 60 e 70 – um ambiente repleto de bares e bebidas, que atraía dinheiro e aventureiros. A produção conta com convidados especiais como Zeca Cordeiro, Alice Almeida, Mariana Prado e Luana Fritzen, desenvolvendo números como tango acrobático, lustre, parada de mão e corda indiana, entre outros.

O coordenador do Barracão Tangará, Pedro Giovani Queisada, explicou que a atividade faz parte da programação desenvolvida no âmbito do calendário anual de eventos da Vila Cultural. “Promovemos grupos, artistas, espetáculos e workshops, tudo voltado à cultura. Os artistas convidados recebem uma ajuda de custo, e tentamos valorizar sempre os profissionais que participam dos eventos no Barracão Tangará”, disse.

O espetáculo Cabaré tem a direção técnica de Carlos Tangará e direção artística de Juliana Tangará. A companhia já existe há 13 anos neste formato, mas sua trajetória remonta a várias gerações no circo.

A Vila Cultural Barracão Tangará conta com patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic).

Para a imprensa: Outras informações podem ser obtidas com o coordenador do Barracão Tangará, Pedro Giovani Queisada, pelo telefone (43) 99922-9656.