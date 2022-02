Batuque na Caixa inicia atividades 2022

O Batuque na Caixa vai aos poucos retornando suas atividades e seguindo todos os cuidados sanitários por conta da covid 19. Desde 2020, o conhecido projeto atuou com oficinas virtuais e também em ações sociais que arrecadaram milhares de cestas de alimentos, mais de 600 cartões alimentação e cerca de 3 mil peças de agasalhos para alunos e seus familiares.

O Batuque na Caixa retorna em março com suas oficinas em escolas e comunidades de Londrina, Cambé e Bauru (SP) mas vai manter as ações sociais pois sabe das dificuldades financeiras impostas pela pandemia. Também marcam o inicio de 2022, três apresentações de ritmos brasileiros na Unicesumar nos dias 21 (11 hs e 20:50 hs) e 22 (20:50 hs) de fevereiro e entregas de livros infantis em comunidades carentes de várias cidades do Brasil.

Criado em 1999 como processo de formação cultural para crianças e adolescentes através da música, literatura e teatro, o batuque na caixa é patrocinado pela Rumo, Unimed e Sanepar através da Lei Rouanet, Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura, Governo Federal e tem realização do Instituto Cultural Arte Brasil.

Ascom Arte Brasil