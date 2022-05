Biblioteca da Região Sul realiza contação de história na terça-feira (17)

Ação é gratuita e voltada a crianças de 7 a 10 anos; a narração será da história Um Tesouro Escondido, interpretada por Tia Peruca & Seu Bigode

Na próxima terça-feira (17), das 14h às 16h, a Biblioteca Eugênia Monfranati, da região sul, vai promover a contação da história Um Tesouro Escondido, interpretada por Tia Peruca & Seu Bigode. A ação é gratuita e voltada a crianças de 7 a 10 anos. Não é necessário se inscrever para participar. A biblioteca fica na Avenida Guilherme de Almeida, 2.260, no Ouro Branco.

De acordo com a bibliotecária responsável pela Biblioteca Eugênia Monfranati, Leticia Baptista Pires, estarão presentes 60 alunos da Escola Municipal Oswaldo Cruz que se inscreveram antecipadamente. “O objetivo desta iniciativa é promover o estímulo à leitura, à literatura e ao livro. Também visa aproximar as crianças residentes do bairro à biblioteca”, informou.

A história será interpretada pelos contadores e professores de musicalização, Paulo Sabatto (Seu Bigode) e Nilza Sabatto (Tia Peruca), criadores da história Um Tesouro Escondido. “A história foi criada por nós, há cinco anos, e se desenvolve em torno do tema abuso doméstico infantil. Por meio da narrativa, orientamos as crianças, de forma lúdica, sobre as partes de seus corpos que não devem ser tocadas por pessoas que não sejam de total confiança delas”, explicou Paulo Sabatto.

Empréstimo de Livros

As crianças que tiverem interesse em emprestar os livros da Biblioteca da Região Sul precisam fazer a carteirinha da biblioteca. Para isso, basta levar os documentos pessoais, como RG ou Certidão de Nascimento e CPF, e um comprovante de residência. Cada criança pode emprestar até três livros por vez e ficar com eles por até 30 dias.

