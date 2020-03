Biblioteca Eugênia Monfranati recebe o espetáculo “Contos de Papel”

Atividade integra a programação do 9° Encontro de Contadores de Histórias de Londrina - ECOH

A Cia Kói realiza, amanhã (4), às 9h, o espetáculo “Contos de Papel”, atividade que integra a programação do 9° Encontro de Contadores de Histórias de Londrina – ECOH. O evento será realizado na Biblioteca Eugênia Monfranati, localizada na Avenida Guilherme de Almeida, 2.260, no Ouro Branco. A atividade é gratuita e conta com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC).

Mediado pela contadora Andressa Giacomini, o espetáculo traz narrativas com a interação de paletas ilustradas e bonecos de papel articuláveis. A apresentação é composta pelos contos A Gratidão do Grou, O Menino que Desenhava Gatos e O Velho com um Calombro, histórias que atravessam o tempo e toca em valores essenciais, como a inveja e gratidão.

A atividade tem como um dos principais objetivos aproximar à cultura japonesa a brasileira. “Queremos aproximar as pessoas à cultura japonesa, junto ao diálogo brasileiro, através de contos tradicionais do Japão, danças e forma de contar histórias, formando assim uma mistura maravilhosa”, explicou, Giacomini.

ECOH– De 03 a 14 de março, o 9° Encontro de Contadores de Histórias de Londrina realiza uma programação repleta de apresentações gratuitas e oficinas relacionadas à contação de histórias. O projeto é organizado pelo Instituto Cidadania e tem como objetivo estimular a prática da leitura. “Nosso objetivo é levar contadores de história para vários pontos da cidade e manter os espaços de leituras ativos, com circulação de atividades”, contou a coordenadora geral do projeto, Claudia Silva.

A programação completa do 9° Encontro pode ser conferida pelo site https://www.facebook.com/events/528808227758817/