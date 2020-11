Bibliotecas públicas de Londrina retomam atendimentos de forma gradual

Portaria n° 18/2020, publicada na última semana, estabeleceu normas para serviços de empréstimo e devolução de livros, que retornam mediante agendamento

A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) publicou a Portaria n° 18/2020, que trata sobre a retomada gradual de atendimento ao público das bibliotecas municipais. Por enquanto, a medida permite os serviços de empréstimo e devolução de livros, que deverão ser feitos por meio de agendamentos. A portaria está disponível na edição n° 4.205, do Jornal Oficial do Município.

Através do catálogo on-line (http://bibliotecas.londrina.pr.gov.br/), o cidadão poderá conferir a disponibilidade dos acervos. O agendamento deve ser feito através do e-mail biblioteca@londrina.pr.gov.br ou pelo telefone 3371-6500, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18 horas. A biblioteca irá informar sobre a data possível para retirada, assim como a devolução da obra.

Neste retorno gradual, a retirada e devolução dos livros serão feitas exclusivamente na Biblioteca Pública Municipal Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, localizada na avenida Rio de Janeiro, 413. Devido à pandemia do novo coronavírus, o atendimento será restrito à entrada da Biblioteca e o uso de máscara é obrigatório.

Todos os procedimentos irão respeitar as “Recomendações técnicas Covid-19 – Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas”, assim como demais orientações sanitárias. “Esses agendamentos serão realizados respeitando todas as medidas de proteção à Covid-19. Por enquanto o atendimento será exclusivo na Biblioteca Parigot de Souza. A nossa expectativa é que aos poucos possamos ir ampliando o serviço nas demais bibliotecas do município”, informou o secretário municipal de Cultura, Caio Julio Cesaro.

NCPML