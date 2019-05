Bonecas quase reais no Teatro Ouro Verde

Neste fim de semana, Escola Municipal de Dança apresenta “Coppélia”, espetáculo clássico com cerca de 300 bailarinos e elaborada produção

No último dezembro, a Funcart comemorou o seu aniversário de 25 anos com uma grande montagem de dança, que lotou o Ouro Verde em sucessivas apresentações, encantando crianças e adultos. O lúdico “Coppélia” volta ao cartaz do Teatro para suas quatro últimas sessões: nesta sexta e sábado (24 e 25 de maio), às 20 horas, e no domingo (26), às 16 e às 20 horas. A classificação indicativa é livre e os ingressos custam R$30 e R$15 (meia), com antecipados a preço único da meia-entrada só até esta quinta-feira (dia 23 de maio). Eles podem ser a dquiridos na sede central da Funcart (Rua Souza Naves, 2380) ou na Funcart da Região Norte (Av. Alexandre Santoro, 440). Já a bilheteria do Teatro Ouro Verde, nos dias de apresentação, abre às 14 horas. A montagem é uma realização da Funcart e da Prefeitura Municipal de Londrina, com apoio da Casa de Cultura da UEL. Mais informações pelo fone (43)3342-2362 ou pelo whatsapp (43)98843-5567.

Baseado em um antigo conto alemão, o enredo narra a história de um cientista maluco, o Dr. Coppelius, que tem a mania de criar brinquedos à imagem e semelhança do mundo. Sua principal invenção é a boneca Coppélia, aparentemente uma menina perfeita – a não ser pelas engrenagens mecânicas. Ela passa o dia lendo histórias na janela da fábrica e encantando todos os passantes, inclusive Franz, o noivo de Swanilda. Este é o mote das confusões que vão fazer girar a ciranda de brinquedos e humanos no divertido vilarejo. O espetáculo da Escola Municipal de Dança adapta a c&eacut e;lebre versão de repertório, um dos primeiros da história da dança a incluir números folclóricos em sua sequência de coreografias.

“No ano passado, a Funcart recebeu muitos elogios pela montagem. Além dos detalhes técnicos da dança, é uma história que chama a atenção de pessoas de várias faixas etárias. Como os pais, familiares e amigos dos alunos utilizaram quase a totalidade dos ingressos em dezembro, resolvemos fazer mais esta temporada para dar oportunidade ao grande público de Londrina”, comenta Luciana Lupi, coordenadora da Escola Municipal de Dança. Cerca de 300 alunos de vinte turmas, do primeiro ao oitavo ano do curso regular de clássico e de cursos livres, alternam-se em dois grupos que se apresentam em dias diferen tes. Além deles, a coreografia integra bailarinos formados pela Funcart, convidados do Ballet de Londrina e professores da instituição.

No elenco principal, as bailarinas Ana Carolina Gonçalves e Vitória Barioni revezam a protagonista Swanilda; Marciano Boletti (que também assina a direção) vive o Dr. Coppelius e Franz é interpretado por Hugo Vargas. A adaptação coreográfica é dos professores Cláudio de Souza, Eduarda Nishikawa, Luciana Lupi, Marciano Boletti, Renata Doi, Rosangela Homem e Thayná Rodrigues.

Após a confusão anunciada pelos gracejos da boneca com Franz, Swanilda, acometida por um ataque de ciúmes de seu noivo, entra com as amigas na casa do Dr. Coppelius e fica impressionada pela perfeição das criações do mágico. Descobre, então, que a “moça” que fica na janela é um brinquedo em tamanho real movido a corda. O sonho do inventor maluco é dar vida a Coppélia, mas, para isso, precisa de um sacrifício humano e pensa em fazer testes com Franz. Para salvar a vida de seu amado, Swanilda veste as roupas da boneca e finge ser ela, deixando o Dr. Coppelius bem confuso.

O espetáculo tem 110 minutos de duração e está dividido em 3 atos, com mudanças de cenários em grande formato produzidos na própria Fundação, além de figurinos e adereços confeccionados especialmente para a peça. A Funcart, mantenedora da Escola Municipal de Dança e Teatro, é conveniada com a Prefeitura Municipal de Londrina.

