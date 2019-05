Boogarins é grande atração musical do fim de semana em Londrina

Após esgotar ingressos no sábado (25), banda de rock abre segunda data na cidade no domingo (26) antes de turnê pelo exterior.

Os amantes do rock psicodélico/progressivo e fãs da banda Boogarins terão uma segunda chance de assistir a performance do grupo em Londrina neste domingo, 26, às 18 horas, no Máximo Villa (Rua Prefeito Faria Lima), 1380 . O quarteto goianiense decidiu abrir mais uma data quando descobriu que os ingressos para o show de sábado, 25, no mesmo local, haviam se esgotado.

O evento terá a abertura do quarteto paranaense De Um Filho, De Um Cego, que trará músicas novas do EP “Mente”, lançado em janeiro deste ano, disponíveis em plataformas como Spotify e Youtube. A discotecagem fica por conta de Fernando Dalvi. Os ingressos estão à venda somente pela internet (https://www.sympla.com.br/boogarins--de-um-filho-de-um-cego__534475?d) e o primeiro lote custa R$25.

O repertório do Boogarins vem recheado de novidades, já que a banda lançou, no último dia 10 de maio, o mais recente trabalho intitulado “Sombrou Dúvida”. O álbum contém 10 faixas e foi gravado pelo selo independente LAB 344, do Rio de Janeiro. Esta será a terceira apresentação do quarteto goiano após o lançamento do disco novo. Em julho deste ano o grupo parte para uma turnê de três meses na Europa e Estados Unidos.

Os londrinenses do Luvbites integram o set das bandas que tocarão no sábado, juntamente com o projeto musical Gran Tormenta, da ex-integrante do grupo curitibano Audac, Debbie Salomão e discotecagem de Isis Karolina.

Boogarins

Formado em 2012 por Fernando “Dinho” Almeida (guitarra e voz) e Benke Ferraz (guitarra solo), o Boogarins é um dos nomes que mais chama a atenção no cenário musical brasileiro dos últimos anos. Em 2013 lançaram o primeiro disco “As Plantas Que Curam” pela gravadora nova-iorquina Other Music Company, ganhando notoriedade no Brasil e exterior.

A banda também possui no currículo apresentações em festivais como Levitation, South by Southwest e Rock in Rio Lisboa, onde tocaram nas edições de 2016 e 2017. Em solo nacional, o grupo se apresentou em grandes eventos como a Virada Cultural e o Lolapalooza, ambos em São Paulo.