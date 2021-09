Boris Casoy conta as suas novidades em entrevista à TV Aparecida

O programa “Santa Receita”, que vai ao ar nesta quarta-feira (22/9), ao vivo, às 15h40, terá um convidado de muita expressão no cenário do telejornalismo brasileiro: Boris Casoy. O jornalista e apresentador de TV será entrevistado, via internet, pela apresentadora do programa, Abiane Souza.

Um dos temas abordados durante o bate papo com Boris, além de sua trajetória profissional, é o fato dele, aos 80 anos, ter entrado em uma faculdade de medicina veterinária.

O jornalista, conhecido pelo bordão “Isso é uma vergonha!”, vai dar detalhes de sua nova atividade, como universitário, que devido à pandemia da Covid-19, está sendo realizada através de aulas online, ministradas por professores da Universidade Cruzeiro do Sul, em São Paulo.

O âncora, que já passou por emissoras como Record, SBT, RedeTV! e Bandeirantes, hoje produz conteúdo para o seu canal no YouTube, onde apresenta o “Jornal do Boris”, além do trabalho jornalístico na TV Gazeta.

Vera Jardim/AsimpO programa “Santa Receita”, que vai ao ar nesta quarta-feira (22/9), ao vivo, às 15h40, terá um convidado de muita expressão no cenário do telejornalismo brasileiro: Boris Casoy. O jornalista e apresentador de TV será entrevistado, via internet, pela apresentadora do programa, Abiane Souza.

Um dos temas abordados durante o bate papo com Boris, além de sua trajetória profissional, é o fato dele, aos 80 anos, ter entrado em uma faculdade de medicina veterinária.

O jornalista, conhecido pelo bordão “Isso é uma vergonha!”, vai dar detalhes de sua nova atividade, como universitário, que devido à pandemia da Covid-19, está sendo realizada através de aulas online, ministradas por professores da Universidade Cruzeiro do Sul, em São Paulo.

O âncora, que já passou por emissoras como Record, SBT, RedeTV! e Bandeirantes, hoje produz conteúdo para o seu canal no YouTube, onde apresenta o “Jornal do Boris”, além do trabalho jornalístico na TV Gazeta.

Vera Jardim/Asimp