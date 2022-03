Boulevard Shopping traz para Londrina a atração musical gratuita Beatles For KIDS

Show para crianças e famílias será sábado, dia 19, às 15h30, na Praça de Alimentação

Com 90 minutos de sucessos dançantes do Fab Four, a atração Beatles For KIDS aporta em Londrina neste sábado, dia 19, para um show musical gratuito, às 15h30, na Praça de Alimentação do Boulevard Shopping. Executada pela banda The Beatles Memory, reconhecida mundialmente como banda tributo pelo talento musical, caracterização dos músicos e instrumentos raros, o evento promete mexer com as crianças e com toda a família.

A banda já realizou mais de 3 mil apresentações no Brasil e no exterior, se consolidando com reconhecimento mundial. O espetáculo Shea Stadium Tour 2022, que será apresentado em Londrina, caracteriza os integrantes com os icônicos ternos beges usados pelos Beatles na apresentação de 1965 no Estádio de Baseboll Shea Stadium.

O objetivo do espetáculo, com execução de 23 músicas dos Beatles, é estimular a iniciação musical das crianças através da interação com brinquedos, brincadeiras e implementos musicais. “O evento será um momento especial para a convivência das famílias e para a diversão cultural das crianças que irão aprender história brincando”, afirmou Tânia Hara, superintendente do Boulevard Shopping.

No empreendimento o uso de máscaras é obrigatório e as crianças devem estar sempre acompanhadas de um responsável maior de 18 anos. Displays de álcool em gel para higienização das mãos estão disponíveis em vários pontos do Shopping. O empreendimento mantém todos os padrões de limpeza e higienização, proporcionando segurança a todos os visitantes.

Cláudia Romariz/Asimp