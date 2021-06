BRDE abre período de inscrições para apoio a projetos por meio de incentivos fiscais

Instituições têm até dia 30 de setembro para encaminhar proposta ao patrocínio do Banco

Entidades interessadas em ter o apoio do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) por meio de leis de incentivo fiscal já podem encaminhar os seus projetos. As inscrições para iniciativas já aprovadas para captação nas áreas culturais, sociais e esportivos voltados a crianças, adolescentes e idosos, ocorrem até o dia 30 de setembro. O lançamento do edital para seleção pública ocorre na semana que o Banco comemora 60 anos de atuação na Região Sul do país.

A iniciativa constitui parte de sua política de responsabilidade socioambiental e compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), aplicando de forma direta recursos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Desde 2015, o BRDE já disponibilizou mais de 23,7 milhões para instituições dos três Estados. Apenas no ano passado, foram selecionados 106 projetos, que totalizaram R$ 4,3 milhões.

Como agente de desenvolvimento social, econômico e cultural da região onde atua, o BRDE tem como política apoiar projetos por meio dos seguintes mecanismos de renúncia fiscal:

• Lei Federal de Incentivo à Cultura 8.313 de 23/12/1991;

• Lei Federal 8.685 de 20/07/1993 (Lei do Audiovisual);

• Lei Federal 11.438 de 29/12/2006 (Lei de Incentivo ao Esporte);

• Lei Federal 8.069 de 13/07/1990 (Fundo da Infância e da Adolescência);

• Lei Federal 10.741 (Estatuto do Idoso) e Lei Federal 12.213 (Fundo Nacional do Idoso);

• Lei Federal 12.715/2012 e Decreto 7.988/2013 PRONON – Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica e PRONAS – Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência.

Para cadastrar seu projeto, acesse o Portal de Incentivos, o formulário está disponível exclusivamente na forma digital. Encerrado o prazo de inscrição (dia 30/09/2021), inicia a etapa de seleção. Os projetos selecionados terão os recursos disponibilizados até o dia 28 de dezembro deste ano.

Para outras informações:

· Rio Grande do Sul: duvida.incentivofiscalRS@brde.com.br;

· Santa Catarina: duvida.incentivofiscalSC@brde.com.br;

· Paraná: duvida.incentivofiscalPR@brde.com.br.

Julia Duda/Asimp