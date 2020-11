BRISA está com inscrições abertas para seleção de projetos audiovisuais

Os vídeos selecionados integrarão a programação da 3º temporada do Sarau Artístico

A Fundação Cultura Artística de Londrina (Funcart), por meio do sarau artístico “Brisa” está com inscrições abertas para a seleção de projetos audiovisuais. A proposta é selecionar vídeos que irão compor a programação da 3º temporada do evento. Os interessados em participar poderão se inscrever até o dia 27 de novembro por meio do formulário disponível pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzej5682UkI32PNiwJhEm2VpFjxE_9ZXjb4xxWLc_ySCq1lw/viewform.

Promover a cultura entre pessoas em situação de rua é um dos objetivos principais da iniciativa Brisa, que também visa levar atrações para grupos em vulnerabilidade social e conduzi-los para conhecer espaços culturais da cidade. Por meio desta ação, a intenção é incentivar saraus artísticos para que todos possam expressar seus sentimentos, desejos e visões de mundo através de elementos como música, dança, teatro, literatura e outras artes.

As propostas a serem enviadas poderão utilizar qualquer linguagem artística, contendo vídeos já prontos e também projetos que queiram ser gravados com apoio do sarau artístico. Todos os materiais deverão ser disponibilizados em plataformas on-line e ter o tempo máximo de 25 minutos.

Ao todo, serão selecionados oito vídeos. Estes materiais serão exibidos em um telão para o público atendido pelo projeto e que esteja alojado nos abrigos assistenciais. As exibições serão distribuídas entre os meses de dezembro de 2020 e fevereiro e março de 2021.

Segundo o coordenador de produção do projeto, João Ribeiro, os cachês serão entre R$300 e 1.000 reais. “Esse investimento é muito importante para que pessoas em situação de rua possam vivenciar esse momento de arte e cultura”, explicou.

Eventos

Haverá, ainda, nesta quinta-feira (19), às 10h, o encontro “Cartão de Visitas”. O evento é uma parceria entre o projeto sarau artístico Brisa, o Circuito de Artes e Conceitos de Londrina (CICLO) e o Open Program – Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards. A apresentação será em formato de bate- papo e os interessados em participar poderão acessar o site https://www.facebook.com/circuitoarteconceitolondrina.

O sarau artístico Brisa conta com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC).

NCPML