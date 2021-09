Bruna Viola é destaque do Terra da Padroeira deste domingo

Neste domingo (19/9), às 9h, vai ao ar mais um “Terra da Padroeira”, ao vivo, na TV Aparecida. Kleber Oliveira comanda a atração tendo Tonho Prado e Menino da Porteira na animação do palco.

E a convidada que abre a cantoria dominical para mostrar suas habilidades vocal e instrumental é a bela Bruna Viola. Exímia violeira, carismática e talentosa, a artista já tem o seu espaço no meio musical do País. Um de seus hits de sucesso é “Quem é que Não Gosta”, com participação da dupla Bruno & Barretto.

O programa terá também a participação da dupla Alex e Yvan. Intérpretes de sucessos como “Faca que Não Corta” e “Pagode de Gado”, eles têm 10 anos de estrada. Alex Ferreira Maidana (Alex) e Ivan Pereira (Yvan) começaram a cantar juntos em 2005, após o término de uma banda em que tocavam em Bodoquena (MS).

Seguindo a lista de talentos do sertanejo, a produção traz Fernando & Luiz Viola, com muita prosa e o melhor do modão, e a dupla Jorge & Cristiano, que participou do "Revelações" em 2016 – quando a atração ainda era um quadro do programa Terra da Padroeira.

Vera Jardim/Asimp