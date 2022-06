Café Com Quê? apresenta o filme “Seo Nelson: bamba do samba”

Neste sábado (11/6), às 16 horas, no Sesc Cadeião (Rua Sergipe, 52), o público londrinense poderá conferir em primeira mão o filme “Seo Nelson: bamba do samba” e um bate papo com o diretor e jornalista Teixeira Quintiliano, que estará presente para falar dos bastidores de produção e comentar detalhes da concepção deste documentário. O evento ainda contará com a presença especial de Seo Nelson, que tocará algumas das canções autorais de seu álbum “Vida em todo canto”, recentemente lançado de forma independente. A entrada é gratuita.

Filme

“Seo Nelson: bamba do samba” traz a vida-obra do músico mineiro contada em suas próprias palavras durante uma tarde de verão no quintal de sua casa em Londrina (PR). O documentário inédito, com duração de 25 minutos e produção independente do diretor Teixeira Quintiliano, aborda desde a iniciação artística do violonista em Viçoso (MG) na década de 1940, passa pela capital paulista de 1950 a 1990 e mostra a trajetória de Seo Nelson em solo londrinense, local que ele adotou como lar e onde fez fama nas rodas de samba da cidade e região.

O filme também joga luz sobre o lado compositor de Nelson, que aos 86 anos lançou em julho de 2021 seu primeiro álbum “Vida em todo canto”, com versões de seu repertório de shows e duas canções autorais inéditas: “Triste lembrança” e “Descendentes de Crisolita”, ambas performadas somente em voz e violão no curta-metragem.

Intimista e musical, “Seo Nelson: bamba do samba” não ambiciona ser uma obra audiovisual biográfica clássica. A narrativa costura histórias bem-humoradas,vitoriosas, reflexivas e tristes de um homem que se equilibrou toda a sua vida entre seus afazeres domésticos, familiares, laborais e artísticos.

Link oficial do evento: https://www.sescpr.com.br/atividade/cafe-com-que-seo-nelson-o-bamba-do-samba-de-felipe-teixeira-quintiliano-11-06-2022-1600/?from-unidade=sesc-londrina-cadeiao