Cambé e Rolândia: Escolas públicas do Paraná recebem peça infantil sobre prevenção contra a Covid-19

A peça “Ciência para uma Vida Melhor” será apresentada durante o mês de maio em duas cidades do estado

O Coronavírus não acabou totalmente e a convivência com a Covid-19 continuará existindo nas próximas gerações. Por isso, sabendo como a ciência e pequenos hábitos são grandes aliados na prevenção desta e de outras doenças, o espetáculo “Ciência para uma Vida Melhor” levará a importante mensagem de conscientização às crianças e adolescentes de escolas municipais das cidades de Cambé e Rolândia, no interior do Paraná.

O projeto é idealizado e realizado pelo Diverte Teatro Viajante, que fará nos municípios 14 apresentações entre os dias 09 e 13 de maio. Por meio de lei federal de incentivo à cultura, as apresentações contam com o apoio do Ministério do Turismo e da Bayer -- multinacional alemã com 157 anos de história e que hoje ocupa o lugar de uma das maiores empresas químicas farmacêuticas do mundo.

O espetáculo

Dois divertidos cientistas precisam se isolar em seu laboratório por causa de uma doença que se apoderou das rotinas das pessoas: a Covid-19. Durante a peça, eles iniciam um estudo sobre o vírus e, durante essa descoberta, os participantes começam a entender mais sobre a doença, quais são os sintomas e como se prevenir.

O espetáculo mostra para as crianças, além das medidas de prevenção de contágio do Coronavírus, como a ciência é uma grande aliada no combate à pandemia. “Tratar de uma questão séria de forma lúdica, leve, com uma linguagem simples e muita interação, faz com que o tema seja realmente compreendido pelas crianças”, explica o diretor do projeto, Júlio Martinez.

Peça: “Ciência para uma Vida Melhor”

Cambé (PR)

Data: 09/05/2022

Horários: 10h e 13h

Local: Escola Municipal Santos Dumont

Endereço: R. Sílvio Trova, 32 - Jardim Rivieira

Data: 09/05/2022

Horários: 15h30

Local: Escola Municipal Pedro Tkotz

Endereço: Rua Marechal Cândido Rondon, 187 - Parque Res. Manela

Data: 10/05/2022

Horários: 08h

Local: Escola Municipal Pedro Tkotz

Endereço: Rua Marechal Cândido Rondon, 187 - Parque Res. Manela

Data: 10/05/022

Horários: 10h30 e 13h

Local: Escola Municipal Roberto Conceição

Endereço: III - Rua Guaira, 91 - Jardim Ana Eliza

Data: 11/05/2022

Horários: 10h30, 13h e 15h30

Local: Escola Municipal Irmã Hilda Soares

Endereço: R. Mateus Leme, 919 - Jardim Bandeirantes

Rolândia (PR)

Data: 12/05/2022

Horários: 10h30, 13h e 14h

Local: Escola Municipal Parigot de Souza

Endereço: R. Nasturcio, 435 - Jardim Novo Horizonte

Data: 13/05/2022

Horários: 10h30 e 13h

Local: Escola São Fernando

Endereço: R. Francisco Ramos Pereira, 455 - Conj. Res. São Fernando

Eliane Tanaka/Asimp