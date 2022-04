Cambé: Projeto de dança ainda recebe inscrições

O projeto de dança Alquimia continua recebendo interessados em participar das oficinas gratuitas, que ocorrem no Centro da Juventude de Cambé, toda terça e quinta a partir das 14 horas. O projeto traça um paralelo entre danças tradicionais do Brasil e as danças urbanas, com coordenação de Jéssica Ramos e participação do dançarino Marquinhos Flap, do músico Aldo Moraes e do ator Valdir Rodrigues.

Alquimia é um projeto aprovado pela Lei Aldir Blanc, Prefeitura de Cambé e Secretaria Municipal de Cultura de Cambé.

Interessados favor entrar em contato com Jéssica através do email jessicaramos.danca92@gmail.com ou pelo telefone 43 99135-8691