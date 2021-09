Cambé: Secretaria de Cultura retoma atividades da Biblioteca Municipal

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria de Cultura, está retomando as atividades da Biblioteca Pública Municipal. O funcionamento da biblioteca estava suspenso desde março de 2020, após o início da pandemia da Covid-19. A biblioteca adulto e infantil já estão atendendo normalmente, apenas a área de computadores que vai voltar aos poucos ao funcionamento. A Biblioteca Pública Municipal de Cambé conta atualmente com cerca de 20 mil exemplares de diversos gêneros, incluindo livros de literatura, didáticos, técnicos, religiosos, dentre outros.

Segundo Maria Luiza Perez, bibliotecária da prefeitura, os planos de voltar com as atividades da biblioteca já vinham sendo discutidos desde o fim do ano passado, porém os picos de casos da doença na cidade não permitiam essa volta. “Quando pensávamos em retomar, o número de casos aumentava, então resolvemos esperar até um momento mais adequado”, pontua.

Será obrigatório o uso de máscara dentro da estrutura, além da utilização do tapete sanitizante e do álcool gel, disponíveis na biblioteca. “Além dessas medidas de segurança, os usuários não vão ter acesso direto ao acervo”, afirma a bibliotecária. Segundo Perez, o leitor deve comunicar a um funcionário sobre o livro que deseja ler e esse vai fazer a retirada do exemplar da prateleira. “É uma das medidas que tomamos para que as pessoas evitem tocar em vários livros”, esclarece. Ainda de acordo com ela, após o uso, o livro vai ficar indisponível por dez dias. “Vai ficar em um local ventilado por esse tempo e só depois vamos voltar a colocá-lo no acervo. É outro meio que pensamos para evitar possíveis contaminações”, destaca.

Maria Luiza Perez explica que a biblioteca comportaria cerca de 80 pessoas em ocasiões normais, mas por conta da pandemia a capacidade vai ser reduzida em 50%. “Vão ser no máximo duas pessoas em cada mesa, que antes poderia ser ocupada por até quatro pessoas”, frisa. Ainda segundo ela, a área dos computadores está prevista para voltar a funcionar já nas próximas semanas, com no máximo cinco usuários ao mesmo tempo, também respeitando 50% da capacidade.

Perez destaca que o acervo completo da biblioteca pode ser consultado online através do link: http://biblioteca.cambe.pr.gov.br:8887/biblivre3/. “Os usuários podem consultar tanto pelo nome do livro ou do autor. O site ainda vai indicar a quantidade de livros disponíveis e em que local ele esta disponível”, explica. Segundo ela, a maior parte dos livros fica na Biblioteca Municipal, mas alguns também estão disponíveis na biblioteca da Praça Ceu, no Jardim Tarobá. Para consultar a disponibilidade do exemplar, o contato também pode ser feito pelos telefones 3174-0285 ou 3174-0290 ou ainda pela página da biblioteca na Facebook, disponível em: https://www.facebook.com/bibliotecapublicamunicipaldecambe.

Os usuários que pretendem usar o espaço da biblioteca para os estudos não precisam se cadastrar, mas para quem quiser fazer o empréstimo, é obrigatório fazer o cadastro. “Para fazer a ficha, nós pedimos que as pessoas levem uma foto 3X4, um documento com foto e um comprovante de residência. Os menores de idade devem ir com esses documentos e acompanhados de um responsável, que também deve levar uma identificação pessoal”, esclarece Perez.

Segundo ela, podem ser emprestados até dois livros por um prazo de dez dias. “Se ninguém vier solicitar esse livro, o usuário pode fazer a renovação, tanto presencialmente quanto pelo telefone”. Nos casos de atraso, Perez explica que não são cobradas multas, pois as leis do município exigem que a biblioteca seja pública e gratuita. “Se por acaso o usuário perder o livro, nós solicitamos que ele devolva outro do mesmo título, quando não é possível, nós pedimos para que seja do mesmo gênero daquele que ele emprestou da biblioteca”, ressalta.

“Como a nossa biblioteca vive de doações de livros, nós pedimos para que quem tenha algum livro em boas condições e que não seja muito antigo – em relação aos livros didáticos, da área do direito ou de estatísticas – entre em contato conosco e doe para a nossa biblioteca”, solicita Perez. Segundo ela, é feito um processo de triagem dos livros, principalmente daqueles que apresentam gramáticas desatualizadas ou informações que não são mais recorrentes nos dias atuais. “Livros com as regras ortográficas antigas podem prejudicar alguém que vem estudar”, orienta.

A Biblioteca Pública Municipal de Cambé fica na Rua Otto Gaertner, 210 – Centro e a partir desta quarta-feira está disponível para a população das 8h30 às 17h. “Antes nós trabalhávamos com um intervalo na hora do almoço, porém decidimos adotar um horário direto para quem só pode vir durante esse período”, finaliza Maria Luiza Perez.

