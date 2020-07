Campanha “Siga nas Redes” visa divulgar trabalho de artistas de Londrina

Vídeo tem a participação de cantores, dançarinos, atores e artistas plásticos da cidade; objetivo é que as pessoas conheçam e compartilhem o trabalho de artistas locais

A pandemia provocada pelo coronavírus mudou radicalmente a vida e a forma de trabalho das pessoas em todo o mundo. Para as atividades artísticas, então, as consequências do necessário isolamento social refletiu diretamente nas produções e apresentações. Com a suspensão do funcionamento de teatros, museus, casas de espetáculos, instituições culturais, bares e casas noturnas, o novo palco para a música, dança e teatro se fixou na internet. Se as redes sociais já se faziam presente no dia a dia desses profissionais, agora, tornou-se quase que obrigatória.

Pensando em fortalecer o trabalho de artistas de Londrina foi que surgiu a ideia da campanha “Siga nas Redes”, vídeo no qual participam cantores, dançarinos, atores e artistas plásticos da cidade. “Muitos artistas já divulgavam suas atividades pelas redes sociais, além das plataformas de streaming de áudio e vídeo para mostrarem ao público suas produções. Porém, nesse período de quarentena, os artistas locais precisam de apoio ainda maior da população no compartilhamento desses trabalhos”, diz Silvio Ribeiro, diretor da Escola Municipal de Teatro e idealizador do projeto. O vídeo será lançado pelos próprios artistas, em suas redes sociais, na próxima quarta-feira, dia 08 de julho.

Como na internet não há fronteiras, o objetivo é que o trabalho desses artistas alcance não só o público de Londrina, mas, também, outras cidades, estados e, até mesmo países. Além disso, quanto mais seguidores (nome dado às pessoas que acompanham as páginas), curtidas, compartilhamentos das postagens, maiores são as chances de monetização (termo adaptado do inglês para remuneração) devido à quantidade de exibições ou reproduções do material digital. “Compartilhar os vídeos, as páginas e participar dos eventos online são fundamentais agora e para a prospecção de novos trabalhos artísticos pós-pandemia”, completa Ribeiro.

Nesta campanha, participam os artistas Vinícius Zanin, Allice Tirolla, Simone Mazzer, Silvia Borba, Gustavo Gorla, Fabrício Martins, Tonho Costa, Lucas Manfre, Vinícius Zanin, Renan Cavalari, Luli Karoline, Chico Santos, Raissa Raissa,Cecília Bandeira. Ao final do vídeo, aparecem os endereços das principais redes sociais de cada artista, nas quais o público pode seguir e acompanhar as postagens do Facebook, Instagram, YouTube e Spotify. Também foram listados coletivos e grupos da cidade que realizam um árduo trabalho como Plantão Sorriso e Núcleo Às de Paus.

Para o pianista e produtor musical Fabrício Martins, divulgar o trabalho nas redes sociais já era uma prática constante antes da pandemia. No entanto, foi na quarentena que surgiram novas ideias de produções. “Há alguns anos, possuo um projeto musical chamado “Nosso Canto”, em que convido músicos de Londrina para cantarem e tocarem no meu estúdio. Fazemos live sessions que são publicadas no canal do YouTube e um Podcast no Spotify. Nesta quarentena criei o “Por Todo Canto”, que segue a mesma ideia, mas é uma produção à distância de vídeos com instrumentistas e cantores”, conta. Além disso, o músico também tem canal próprio e página, nos quais divulga suas produções e covers. O mais recente é o projeto “Cante com Piano”, playbacks com lyric vídeos para os músicos interagirem de casa.

A cantora Silvia Borba também participa da campanha Sina nas Redes. A artista já produzia conteúdos para a internet e, com o isolamento social, se dedicou ainda mais às atividades com os vídeos colaborativos e participação em lives de outros cantores, como da carioca Teresa Cristina. “Quinze minutos depois dessa primeira participação, eu já tinha 500 seguidores a mais no Instagram.” Para ela, mais que um registro audiovisual do artista, as redes sociais permitem o fácil acesso do público ao que o artista produz. “Neste momento, as redes são a única forma de divulgarmos o que estamos fazendo e a única maneira das pessoas se “alimentarem” de arte”, pontua ela que, em pouco mais de três meses de quarentena, já produziu doze vídeos para internet.

Artistas que participam do vídeo da campanha "Siga nas Redes"

Allice Tirolla @allicetirolla

Simone Mazzer @simazzer

Silvia Borba@silviaborbac

Gustavo Gorla @gustavo.gorla

Fabrício Martins @fmpiano

Tonho Costa @costa_tonho

Lucas Manfre@lucas_manfre/ @balletdelondrina/ @funcartlondrina

Vinícius Zanin @viniciuszanin

Renan Cavalari @renanpopowicz

Luli Karoline @lulikaroline/ @nucleoasdepaus

Chico Santos @chico_santos_

Raissa Raissa @rgbl.atelie

Cecília Bandeira @cecilia.bandeira

Marian Trigueiros/Asimp