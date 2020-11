Canto do MARL promove bate-papo com agentes culturais

Evento acontece hoje (18), às 19h30, com transmissão ao vivo pelo YouTube

A Vila Cultural Canto do MARL realiza, nesta quarta-feira (18), a partir das 19h30, mais uma edição do projeto “Cultura em Resistência: Especial Okupações Culturais”. Desta vez, a roda de conversa virtual contará com a participação de dois integrantes do Coletivo Cultural Galpão da Lua, de Presidente Prudente: a artista visual, educadora social e produtora cultural, Mariane Palhares; e o artista popular, produtor e gestor cultural, Tiago Francisco Munhoz.

Mediado pela produtora cultural Raquel Palma, do Canto do MARL, o bate-papo é aberto a todos os interessados e será transmitido ao vivo pela conta de Youtube da Vila Cultural (acesse aqui). O objetivo do evento é propiciar troca de experiências entre os agentes culturais participantes, e o público está convidado a interagir por meio de questões e comentários.

Segundo o programador cultural do MARL, Lucas Godoy, a discussão abordará, entre outros temas, as atividades dos artistas populares durante o período da pandemia do novo Coronavírus. “A interação com o público é fundamental para o artista. Por isso, um dos temas da conversa será sobre as soluções que os agentes culturais estão encontrando para realizar o seu trabalho nesta época de pandemia”, frisou.

Até o final do ano, o projeto “Cultura em Resistência: Especial Okupações Culturais” terá outras edições. Além dos bate-papos, os próximos eventos também incluirão apresentações dos artistas participantes. A programação será divulgada em breve.

Sobre o MARL

O MARL (Movimento dos Artistas de Rua de Londrina) tem o objetivo de reunir artistas de todas as áreas que desenvolvem o seu trabalho em espaços públicos. O movimento visa estimular discussões artísticas e políticas referentes, principalmente, à cidade de Londrina; possibilitar a troca de informações e experiências; solidificar parcerias a fim de promover ações político-culturais e garantir o intercâmbio entre os artistas londrinenses e movimentos culturais brasileiros.

A Vila Cultural Canto do MARL conta com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC).

NCPML