Canto do MARL promove bate-papos sobre ocupações culturais no Brasil

Atividade busca trazer clareza sobre a importância da ocupação de espaços públicos para a cultura

A Vila Cultural Canto do MARL está promovendo bate-papos on-line sobre a importância das ocupações culturais no Brasil. As rodas de conversas ocorrerão nos dias 7 e 14 de outubro às 19h30 pela plataforma do Youtube. Os interessados em participar deverão acessar o canal MARL, através do link https://www.youtube.com/channel/UCk_Il_yCaMDYcM4M_kcIEHg.

Hoje (7) o bate-papo será mediado por Adriano Mauriz do Grupo Pombas Urbano e Danilo Lagoeiro da Vila Cultural Canto do MARL. Já na próxima quarta-feira (14) participarão Mariane Palhares e Tiago Francisco Munhoz do Coletivo Cultural Galpão da Lua.

Um dos objetivos é trazer luz sobre a importância dos espaços públicos para a cultura. Segundo o programador cultural do Canto do MARL, Lucas Godoy, essa será uma oportunidade de diálogo sobre esse processo de ocupação e resistência.

O encontro vai abordar ainda a questão das Vilas Culturais em tempo de isolamento social por conta do novo coronavírus e como manter o movimento cultural vivo. Além de abrir um espaço para o público falar sobre suas dúvidas.

A Vila Cultural Canto do MARL conta com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC) por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC).

NCPML