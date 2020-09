Canto do MARL promove nova aula do Curso Livre de Teatro de Rua

Haverá bate-papo com a atriz Mel Campus e o coletivo Nós Clandestinas sobre vivências artísticas e performance

A Vila Cultural Canto do MARL promove, nesta quinta-feira (17), às 19h30, mais uma aula on-line e gratuita no Youtube. Os interessados em assistir o encontro podem clicar aqui. A atividade faz parte da programação do segundo módulo do Curso Livre de Teatro de Rua. O espaço conta com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC).

A professora e mediadora do bate-papo, Natalia Viveiros, irá conversar com Mel Campus, atriz e produtora cultural, e o coletivo Nós Clandestinas, composto por Drica Nunes, Raquel Palma e Renata Santana. Entre os temas da aula serão abordados os processos criativos, vivências artísticas e performance.

“Dentro da vivência das convidadas vamos falar da performance arte e da performatividade de gênero. O trabalho corporal e o processo criativo são abordados nas duas linguagens, no teatro e na performance, nas quais podem se mesclar e estar juntas em um mesmo ato artístico. O foco dentro da disciplina é a relação com o corpo, desde como ele é lido socialmente pela cultura vigente, pela política e pelo contexto em que esse corpo se coloca e como se coloca ”, explicou Viveiros.

O curso

O projeto é uma iniciativa da Vila Cultural Canto do MARL, realizada pelos professores Natália Viveiros, Rogério Francisco Costa e Edna Aguiar. Às terças-feiras, as atividades são direcionadas para os participantes que se inscreveram antes do início do módulo vigente e, às quintas-feiras, as aulas são abertas para o público no geral, via Youtube. Mais informações sobre as atividades do espaço podem ser conferidas em suas redes sociais, como o Facebook, Instagram, Youtube e site oficial.

