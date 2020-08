Canto do MARL realiza aula on-line com Tânia Farias

A convidada irá falar, hoje (27), sobre a trajetória da Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz

A Vila Cultural Canto do MARL promove, nesta quinta-feira (27), às 19h30, mais uma aula on-line e gratuita, via plataforma do Youtube. Os interessados em assistir à transmissão podem clicar aqui. A atividade faz parte da programação do Curso Livre de Teatro de Rua. O espaço possui patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC).

Nesta oportunidade, a conversa será entre o professor e ator do Núcleo Ás de Paus, Rogério Francisco Costa, com a convidada Tânia Farias, que compõe a Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz desde 1994. “Será um bate-papo sobre a pesquisa e atuação em teatro de rua da Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz, criada em Porto Alegre em 1978 e que se manteve ativa desde então realizando inúmeros espetáculos, cursos e apresentações, tornando-se uma referência importante em teatro, em buscar outros espaços cênicos fora da sala fechada do teatro e de teatro de rua no país”, explicou o programador cultural, Lucas Godoy.

O programador destacou ainda a importância e relação do tema com o curso. “O bate-papo é de imensa importância para o curso pois permite que nossos alunos e demais pessoas interessadas possam estabelecer um diálogo direto com um grupo de teatro que tem uma longa trajetória de atuação e com uma atriz reconhecida no cenário nacional do teatro de rua. Tudo isso permite imaginar limites e horizontes possíveis para a nossa atuação local bem como para o teatro de rua no Brasil”, frisou Godoy.

O Curso Livre de Teatro de Rua é uma iniciativa da Vila Cultural Canto do MARL, realizada pelos professores Rogério Francisco Costa, Natália Viveiros e Edna Aguiar. Mais informações podem ser conferidas nas redes sociais do espaço, como o Instagram, Youtube, Facebook e site oficial.