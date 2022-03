Cantora londrinense Carolinaa Sanches lança música com participação da renomada Alzira

E a canção que abre o álbum Curva de Rio vai ao ar no 19 de março em todas as plataformas

No segundo single do álbum Curva de Rio, de Carolinaa Sanches, a música conta sobre o mágico e difícil ofício de Cantar. E nada mais propício para o arranjo do que convidar algumas gerações de cantores e compositores para participar da faixa, amarrando-a a um fio temporal que afirma a ancestralidade do nosso primeiro instrumento: a voz.

A primeira das convidadas para Cantar é Alzira E, mulher potente, autoral e múltipla, grande referência na cena musical independente de SP, com suas raízes no centro-oeste do país. Ao longo de sua trajetória, Alzira firmou diversas parcerias, como com Itamar Assumpção, Alice Ruiz, Ney Matogrosso, Arrigo Barnabé, Luhli e Lucina, Anelis Assumpção, CORTE, entre muitas outras.

Outro artista que participa da canção é Gustavo Galo, sendo a voz masculina de Cantar. Compositor e intérprete na atividade desde 2005 com a Trupe Chá de Boldo, Galo já gravou quatro álbuns solos: ASA (2014), SOL (2016), se tudo ruir deixa entrar o ruído (2019) e QUARTO (2020). A primeira parceria que realizou com Carolinaa foi em 2019, quando apresentou o show Se tudo ruir deixa entrar o ruído em Londrina, no Festival Dobra de Arte Impressa, evento que a artista produz com seus parceiros do Grafatório. Nesse momento, Carolinaa subiu ao palco para cantar Todo Fim é Generoso, música dele com o poeta arrudA, interpretada por Galo e Alzira E no álbum de 2019.

Carolinaa trabalha com música desde 2013 com a banda autoral Caburé Canela, com quem já gravou cinco composições próprias das dezessete lançadas pelo grupo. Mas no álbum Curva de Rio, que será lançado em abril, a compositora apresenta canções que se iniciaram antes mesmo disso, quando ela ainda acreditava que sua escrita fazia parte apenas de seu processo enquanto artista visual.

Já a quarta voz que aparece no single Cantar é de Isabela Lorena, a voz preta que saiu costurando este segundo single com muita delicadeza e precisão. Lorena é parceira de Carolinaa na Pisada da Jurema, grupo que gravou o seu primeiro álbum de estúdio recentemente, e cujo lançamento está previsto para o segundo semestre deste ano. Carolinaa assina a composição de seis das nove faixas de Guerreiras, o álbum da Pisada da Jurema. Pode-se dizer que Lorena tem percorrido o caminho da composição com muita destreza, e seu primeiro trabalho Acácia Negra poderá ser conferido em abril em todas as plataformas.

A poesia de Cantar tem uma cama instrumental misturada entre a chacarera, ritmo do folclore argentino com o cacuriá, ritmo das Caixeiras do Divino, da cultura popular maranhense.

O álbum tem o patrício do PROMIC (PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA)

A capa da música Cantar foi feita pela artista Carolinaa Sanches, uma pintura realizada em cima da fotografia feita por Paula Viana.

Capa Cantar - Carolinaa Sanches

Curva De Rio

A multiartista Carolinaa Sanches, cantora e compositora da banda londrinense Caburé Canela e Pisada da Jurema, gestora dos espaços culturais Grafatório e Espaço Nave, apresenta Curva de Rio, seu álbum de estreia. O trabalho traz letras que são carregadas de diversas paisagens, atmosferas que perpassam por relações amorosas, declarações e mergulhos internos. As oito faixas tem potência para balada, forró, festas populares, tem música torta, e, também para pensar, para refletir ou para curtir num date.

A grande participação de artistas no trabalho fez com que o álbum ganhasse uma enorme pluralidade de timbres, ritmos e texturas. Curva de Rio conta com 22 participações, sendo elas: Alzira E, Edna Aguiar, Fernanda Branco Polse, Caruh Spisla, Francesco Mugnari, Gabriel Kruczeveski, Guilherme Kirchheim, Gustavo Galo, Isabela Lorena, João Bolognini, Lara Moratto, Layse Moraes, Lucas Oliveira, Maria Thomé, Mariana Franco, Mariana Leon, Naná Souza, Paulo Moraes, Pedro José, Roberta Barcelli, Thais Hamer e Thunay Tartari. Além da composição Petricor de Maria Thomé, Carolinaa assina parceria em composições com as jornalistas e escritoras Layse Moraes e Barbara Blanco.

Nesses anos todos, muita coisa passou por essa curva e a proposta desse álbum é a de ser fluída, transbordante e, sobretudo, sincera – feito rio.

Ficha técnica Cantar:

Carolinaa Sanches, feat Alzira E, Gustavo Galo e Isabela Lorena (vozes). Gabriel Kruzeveski, além de gravar, mixar e masterizar a faixa, também tocou flauta transversal. Maria Thomé fez os caxixis e o tambor de mão e Mariana Franco gravou o contrabaixo acústico e violão, além de assinar a direção musical do álbum. O álbum foi gravado na Toqô Estúdio, em Londrina-PR