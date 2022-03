Caravana Sinos chega a Londrina

Entre 24 e 26/3, profissionais do Sistema Nacional de Orquestras Sociais – Sinos estarão na região de Londrina, à frente de cursos para capacitação de professores e monitores e também para alunos, instrumentistas e regentes das orquestras de projetos sociais. O projeto é uma parceria da Funarte com a UFRJ e as inscrições para as atividades estão abertas.

A Caravana Sinos estará na região de Londrina entre os dias 24 e 26 de março. Iniciativa do Sistema Nacional de Orquestras Sociais, o projeto oferece cursos e oficinas presenciais e intensivas das diferentes linhas de ações do Sinos em cidades de todas as regiões do Brasil. Em Londrina, os cursos e demais atividades fazem parte da linha Pedagogia de Cordas, terão à frente as professoras Carla Rincón e Simone dos Santos (ambas de violino e viola) e o professor Julio Possette (violoncelo) e as inscrições para participar devem ser feitas no site https://caravana.sinos.art.br. Essas ações fazem parte do programa Arte de Toda Gente, uma parceria da Fundação Nacional de Artes – Funarte com a Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, com curadoria de sua Escola de Música.

O foco das caravanas é a capacitação de professores e monitores e também para alunos, instrumentistas e regentes das orquestras dos projetos sociais, com aulas dedicadas ao ensino e prática de diferentes instrumentos e à regência, entre outras. As atividades, gratuitas, têm à frente um time de profissionais de música integrantes da rede do Sinos e são realizadas nos espaços dos projetos sociais e em instituições parceiras, como escolas, conservatórios, universidades, teatros, orquestras profissionais e associações. Esse é o caso do Centro de Convivência Arte & Vida, de Arapongas – na Grande Londrina, onde se desenvolverão as atividades propostas.

O projeto Sinos

Lançado em julho de 2020, o Sinos é formado por uma rede de dezenas de profissionais de música, que atuam em cursos, oficinas, concertos e festivais. As atividades se iniciaram exclusivamente online e, aos poucos, se estendem a ações presenciais, em todas as regiões do país. A ideia é capacitar regentes, instrumentistas, compositores e educadores musicais, apoiando projetos sociais de música e, ainda, contribuir para o desenvolvimento das orquestras escolas de todo o país. Para mais detalhes sobre o projeto visite o site www.sinos.art.br.

O Centro de Convivência Arte & Vida

Com sede na cidade de Arapongas (PR), o Centro de Convivência Arte & Vida é uma organização sem fins lucrativos. Seu objetivo é contribuir para a inclusão social de crianças, adolescentes, jovens e adultos por meio de atividades culturais, lúdicas, esportiva e ações complementares à educação escolar formal constituindo assim, um espaço de convivência e de desenvolvimento do protagonismo e autonomia de seus beneficiários, a partir dos interesses, demandas e potencialidades, dos mesmos, respeitando cada faixa etária.

