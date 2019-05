Carriola de histórias começa a circular por Londrina

Londrina ganha um presente cheio de poesia entre os dias 17 e 30 de maio. É a carriola de histórias, capitaneada pela contadora de histórias Daniella Fioruci, que vai circular pela cidade.

A carriola é um convite para um encontro, pra ouvir histórias, ler e trocar livros ou simplesmente brincar. Inspirada no modelo mais popular de levar produtos aos mais diversos pontos da cidade, a carriola é uma maneira lúdica de atrair as pessoas para a leitura, a poesia, os livros e as histórias.

Ela começa a circular na terça, dia 17/05, no bairro União da Vitória. No dia 22, quarta-feira, é a vez do Jamile Dequech. Quinta, dia 23, o distrito do Espeírito Santo e o Jardim Universitário recebem a visita. Dia 24 é dia do Jardim do Sol e domingo, dia 26, Vista Bela. No dia 28, a carriola estará no entorno da Vila Cultural Flapt e domingo, 30, no Aeroporto.

A proposta é intervir no cotidiano das pessoas, levando poesia, mostrando livros, contando histórias, ajudando a escolher livros, trocando quando possível, doando quando necessário.

Daniella Fioruci, que já atuou e atua em vários projetos que buscam levar poesia e encantamento aos mais diversos locais, como o Biblioteca Viva Itinerante e o ECOH – Encontro de Contadores de Histórias de Londrina, conta que “a Carriola é uma nova abordagem, um objeto decorado para suscitar o interesse das pessoas e que se coloca em um tempo de passar a pé pela porta das casas, praças, estabelecimentos comerciais, contribuindo para que a população tenha acesso a livros. Comum? Não! Mas bem que poderia ser, porque é isso que desejamos, uma cidade onde cada cantinho inspire poesia, onde há trocas de conhecimento, colaboração, contato com histórias da nossa e de outras cultura, onde se possa escolher a própria leitura. Isso com certeza ajuda a transformar o dia a dia e as ruas da cidade.”

O projeto “Carriola de Histórias” tem com o patrocínio do PROMIC – Programa Municipal de Incentivo à Cultura.

Confira a programação

Dia 17/05, terça-feria, à tarde, no bairro União da Vitória.

Dia 22, quarta-feira, à tarde, no Jamile Dequech.

Dia 23, quinta-feira - Distrito do Espírito Santo (manhã) e o Jardim Universitário (tarde)

Dia 24, a tarde, Jardim do Sol

Dia 26, domingo à tarde, no Vista Bela.

Dia 28, à tarde, no entorno da Vila Cultural Flapt, R. Lino Sachetin, 498 - Conj. Hab. Luiz de Sa

Dia 30, domingo, no Aeroporto.