Cemitério de Automóveis promove Oficina de Encadernação Artesanal

Participantes aprenderão técnicas de construção e restauração de livros, com o escritor e professor Leandro Benevides

A Vila Cultural Cemitério de Automóveis oferece a “Oficina de Encadernação Artesanal”, que trabalha técnicas de construção e restauração de livros. A atividade será realizada nesta quarta, quinta e sexta-feira - dias 6, 7 e 8 - das 18h30 às 20 horas, na sede da Vila, que fica na Avenida Arthur Thomas, 342.

Podem participar pessoas de diferentes faixas etárias e é necessário fazer a reserva de vagas no e-mail vilacemiterio@bol.com.br, enviando os dados pessoais e telefone para contato. Os participantes aprenderão técnicas de costura de brochura, design de capa, lombada, colagem de livros e cadernos.

A oficina será ministrada pelo escritor e professor Leandro Benevides, autor dos livros (in)completa; Homens são como crianças; Entre anjos e flores. Benevides também ministrou a oficina para terceira idade no projeto Encantamentos Poéticos, do Festival Literário de Londrina, e com alunos do projeto Jovens Escritores, ambos patrocinados pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic). Mais informações no (43) 99941-7414.

Sobre o local

A Vila Cultural Cemitério de Automóveis foi fundada em 2007 e conta com patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do Promic. Seu objetivo é fomentar a literatura, artes visuais e cênicas, realizando encontro entre escritores, intelectuais e a comunidade em geral, com a participação interativa do público.