Cenário atual da cultura é tema de bate-papo com a Vila Triolé

Neste sábado (5), o convidado Marcos Henrique Rego irá falar sobre estratégias no mundo cultural para o pós-pandemia

A Vila Cultural Triolé realiza, neste sábado (5), a partir das 10 horas, um encontro on-line, pela plataforma Zoom. Na ocasião, será lançada a segunda edição do PROArte. As vagas para participar do curso já foram todas preenchidas, mas, ao longo da programação, a Triolé irá realizar encontros especiais abertos ao público em geral. A atividade deste sábado (5) será gratuita, e para participar é necessário se inscrever com antecedência (clique aqui).

O bate-papo será mediado pelo Grupo Triolé, com participação do professor de teatro, ator e dramaturgo, Marcos Henrique Rego. Segundo a produtora cultural da Vila Triolé, Amanda Freire, este encontro irá tratar sobre o lançamento do curso PROArte e sobre o cenário atual da cultura. “Será uma conversa com o Marcos, que é curador, produtor e gestor cultural, sobre como as artes cênicas no geral podem se organizar e pensar em estratégias no pós-pandemia”, disse.

Informações sobre os próximos encontros especiais serão publicadas e divulgadas no Instagram do espaço, @vilatriole. “Nós vamos ter mais três aulas especiais, que serão aos sábados, com convidados de fora e que trabalham algum ponto específico de cultura. Essas aulas serão abertas para o público em geral”, complementou Freire.

Sobre o curso

O PROArte é um curso de capacitação técnica para artistas, estudantes, produtores e técnicos da arte. Neste ano, devido à pandemia da Covid-19, a 2ª edição será de forma virtual, o que possibilitou a inscrição de alunos de diversas localidades, como Maringá, Pernambuco, São Paulo e outros.

A Vila Cultural Triolé conta com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), por meio do Programa de Incentivo à Cultura (PROMIC).

Luana Souza/NCPML