Centro Juvenil de Artes lança 2º Concurso Paranaense de Desenho

As inscrições vão até dia 30 de setembro, e o concurso é destinado a crianças e adolescentes de 8 a 17 anos. Tema proposto é Lugares do Paraná.

O Centro Juvenil de Artes Plásticas, da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura, lança nesta quinta-feira (30) o 2º Concurso Paranaense de Desenho. As inscrições vão até dia 30 de setembro.

Destinado a crianças e adolescentes de 8 a 17 anos, o concurso propõe a temática “Lugares do Paraná”, com objetivo de incentivar os estudantes a refletirem sobre a identidade e a geografia paranaense e expressá-las por meio da arte, e fazer com que possam através do papel viajar sem sair de casa.

“O Concurso de Desenho entra definitivamente para a história do nosso Centro Juvenil, que é a escola mais antiga de artes do país para crianças (desde 1956)”, disse o diretor Luiz Gustavo Vardanega Vidal Pinto, idealizador do concurso. Segundo ele, no ano passado foram quase 600 desenhos recebidos de várias regiões do Paraná, o que surpreendeu a comissão organizadora. “Neste ano, esperamos que haja uma participação ainda maior. O ato da criação de um desenho por si só traz uma grande reflexão visual, lembrando que interpretar uma imagem também é tão importante quanto ler e escrever”, acrescentou.

Normas

São duas categorias: crianças de 8 a 12 anos, e adolescentes de 13 a 17 anos. Os desenhos devem ser criados de próprio punho em técnica livre, como grafite, lápis de cor, lápis aquarelado, aquarela, giz de cera, giz pastel, canetas hidrográficas, entre outras.

É importante que o desenho seja produzido sem suporte digital e sem ajuda de terceiros. A obra também deve ser inédita e original, ou seja, não pode ser copiada ou ter sido editada ou publicada (parcialmente ou em sua totalidade) em qualquer meio de comunicação.

Os 40 melhores desenhos irão compor uma exposição coletiva entre novembro e dezembro, virtualmente ou em local a ser definido, conforme os desdobramentos da pandemia.

Os três melhores de cada categoria recebem uma premiação especial: um (01) aparelho de videogame para os primeiros colocados de cada categoria; e kits de material artístico para os segundos e terceiros colocados.

As inscrições são gratuitas e devem ser enviadas de 30 de julho até 30 de setembro por um responsável pelo estudante (familiar) ou por meio da escola em que está matriculado.

A obra, que deve atender às exigências do regulamento (abaixo), precisa ser digitalizada e enviada junto com a ficha de inscrição devidamente preenchida para o e-mail educativocjap@seec.pr.gov.br.

Confira o regulamento no site http://www.cjap.seec.pr.gov.br/

AEN