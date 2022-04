Chico Amado & Xodó cantam seus sucessos no “Terra da Padroeira”

Para quem gosta de uma boa moda de viola, do som da sanfona e não abre mão da cultura caipira, uma boa dica é não perder o “Terra da Padroeira”. Exibido semanalmente, ao vivo, pela TV Aparecida, o programa, que é sucesso de audiência, conta com os talentos do apresentador Kleber Oliveira e seus animados parceiros, Tonho Prado e Menino da Porteira. No palco, eles recebem grandes artistas e lançam nomes do gênero sertanejo.

E neste fim de semana de feriado longo, o telespectador tem mais um encontro marcado com a alegria. Para se apresentar neste domingo (24/4), às 9h, a produção convidou Chico Amado & Xodó, dupla cujo trabalho já tem seu lugar marcado na história da música brasileira.

O sonho da dupla começou em 1991, porém, sem muitos recursos, precisaram adiá-lo. Chico se dedicou ao trabalho de compositor, que o consagrou no meio artístico. E foi em 2006 que a dupla marcou sua volta ao cenário musical. Entre os hits que caíram no gosto do público estão “Tá Bombando” e “A Fila Anda". Hoje, eles integram a lista das grandes duplas sertanejas.

Várias das canções de Chico Amado já estiveram nas vozes de Bruno & Marrone, Rio Negro & Solimões, Hugo Pena & Gabriel, Trio Parada Dura, Marília Mendonça e muitos outros.

E o “Terra da Padroeira” dará continuidade às suas atrações da semana com participações nos quadros de sucesso, como “Cangalha do Tempo” e “Roleta Musical”.

Vera Jardins/Asimp