Cia Clac comemora 15 anos com shows on-line

As apresentações terão participação de ex-integrantes do espetáculo Palhaçaria, e serão transmitidas pelo Youtube

A Cia Clac dá continuidade aos shows on-line em comemoração ao aniversário da companhia. As apresentações serão feitas por ex-integrantes do espetáculo Palhaçaria, por meio do projeto “Clac 15 anos de muita palhaçaria”. Os vídeos serão publicados no Youtube, pelo link www.youtube.com/user/CLACCIRCO.

As apresentações têm como um dos objetivos promover a troca de experiências e saberes, a fim de estimular e enriquecer os fazeres artísticos. Além de contribuírem para a divulgação da cultura e reconhecimento dos artistas convidados.

Segundo o coordenador do projeto, Luis Henrique Silva, os shows inicialmente seriam feitos de forma presencial, em formato de intercâmbio, mas, devido ao distanciamento social, uma reorganização se fez necessária. “Entendendo a importância de manter o intercâmbio, os encontros foi substituído para o formato on-line”, explicou.

Além dos shows, serão realizadas lives no estilo bate-papo com todos os convidados. Entre os ex-integrantes que fazem parte do evento, estarão Rafael de Barros, Robsmar, João Fabbro, Fernando Góes, Osvaldo Rubio e participação de Xupetim.

O projeto “Clac 15 anos de muita palhaçaria” conta com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC).

Programação:

18/11 – 16h – Live Fernando Góes

25/11 – 16h – Show Osvaldo Rubio

02/12 – 16h – Live Osvaldo Rubio

10/12 – 16h – Show com todos os participantes e participação de Xupetim

Isabely Alexandra/NCPML