Cia de dança de Curitiba se apresenta em Ibiporã

Na próxima terça-feira (28/05), a Curitiba Cia de Dança apresentará gratuitamente, às 18h30, o espetáculo “Lenda das Cataratas”, no Cine Teatro Padre José Zanelli, de Ibiporã. A dança contemporânea, que fala acima de tudo sobre o amor, sua inocência, pureza e emoção, tem como inspiração a lenda indígena que conta a formação das Cataratas do Iguaçu e seu surgimento no mundo.

Além do espetáculo de dança aberto ao público, o grupo também irá ministrar uma oficina de conscientização corporal às 14h, para professores da rede pública de ensino.

A Curitiba Cia de Dança foi beneficiada pelo edital do Profice da Secretaria de Cultura do Paraná e passará por 12 cidades do estado, incluindo Ibiporã.

NCPMI