CICLO promove festival on-line de teatro

Dividida em quatro etapas, mostra Giros inclui grupos de Londrina, Brasil, América Latina e Europa; espetáculos serão exibidos gratuitamente entre 4 e 13 de dezembro

O Circuito Artes e Conceitos de Londrina (CICLO) promove, entre 4 e 13 de dezembro, a mostra on-line de teatro Giros. Os espetáculos serão exibidos, de forma gratuita, no canal do CICLO no YouTube, e ficarão disponíveis por 24 horas para visualização. A programação completa pode ser conferida na página de Facebook do projeto.

O nome do festival está relacionado a uma das características do CICLO: a de ser um movimento em constante construção. Os grupos participantes estão divididos em quatro etapas. A primeira delas é o Giro Tradição, que contará com a participação do mítico Odin Teatret (Dinamarca), do Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards (Itália) e do Teatro Potlach (Itália). A mostra continuará com uma seleção de grupos da América Latina, no Giro Internacional; do Brasil, no Giro Nacional; e de Londrina, no Giro Local.

Todas as apresentações do Giro Tradição são legendadas, e a classificação indicativa de cada evento pode ser consultada no canal do CICLO no YouTube.

Os Giros

A partir da indicação de sua equipe de curadores, o CICLO traz um recorte da produção londrinense no Giro Local. A intenção é ampliar os horizontes desses espetáculos e coletivos, levando-os a serem vistos por um público nacional e internacionalmente diverso, formado por participantes de uma rede que está sendo criada com empenho e paixão. O Giro Nacional, por sua vez, apresentará um desenho entremeado por linguagens e necessidades diversas que o tempo atual exige da arte. Entre os temas abordados, estarão as questões sociais do Brasil e sua ligação com a América Latina.

Com um olhar para além das fronteiras nacionais, o Giro Internacional leva o CICLO e o seu público a mergulharem no resgate da memória, da oralidade, da linguagem, da cosmovisão e da cultura do povo indígena e da defesa dos direitos humanos por meio das artes cênicas. Essa etapa conta com a participação de coletivos da Bolívia, Chile e Guatemala. Já a programação do Giro Tradição é tanto inquietante, quanto acolhedora. Composta por três grupos europeus de referência, que têm realizado experiências impactantes no campo das artes cênicas, essa fase une a tradição a um futuro potencialmente tão fértil quanto o passado.

Rever a Volta

Para celebrar o aniversário de 86 anos de Londrina, o CICLO vai realizar, no dia 9 de dezembro, mais uma exibição da intervenção artística Rever a Volta. Na ocasião, a fachada do histórico Edifício Júlio Fuganti, no Centro de Londrina, será transformada em uma tela gigante para a apresentação de um vídeo de cinco minutos que mostra ações e artistas que fazem parte do movimento. A projeção será realizada em looping, entre as 19h e as 21h. A organização pede ao público que respeite os protocolos de saúde e os decretos vigentes, mantendo o distanciamento e fazendo uso de máscaras.

CICLO – Idealizado pela Palipalan Arte e Cultura, o Circuito Artes e Conceitos de Londrina é um festival multidisciplinar em fase de captação. Ele reúne artistas locais e internacionais de diferentes campos, como teatro, audiovisual, dança e música. Suas atividades têm ações on-line e presenciais – adaptadas ao contexto da pandemia causada pelo novo Coronavírus. A iniciativa conta com apoio institucional da Secretaria Municipal de Cultura de Londrina e da Superintendência Estadual de Cultura, e inclui a Folha de Londrina e a RIC Record TV como media partners.

NCPML