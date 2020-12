CICLO promove projeção artística em comemoração ao aniversário de Londrina

Ação integra o festival on-line de teatro Giros e conta com apoio da Secretaria Municipal de Cultura

O Circuito Artes e Conceitos de Londrina (CICLO) promove, nesta quarta-feira (9), das 19h às 21h, a projeção artística “Rever a Volta”. A ação visa celebrar o aniversário de 86 anos de Londrina. O evento será na fachada do Edifício Júlio Fuganti, localizado na Rua Senador Souza Naves, nº 9.

O projeto transformará a fachada do edifício em uma tela gigante para a apresentação de um vídeo de cinco minutos que mostra ações e artistas que fazem parte do movimento CICLO e história de Londrina. A projeção será realizada em looping.

A exibição integra o festival on-line de teatro Giros que segue com atividades até 13 de dezembro. A programação completa do evento pode ser conferida pelo Facebook do projeto, pelo site https://www.facebook.com/circuitoarteconceitolondrina. A iniciativa conta com apoio institucional da Secretaria Municipal de Cultura de Londrina.

Festival

O festival é dividido em quatro giros, sendo eles local, nacional, internacional e tradição. Os espetáculos são exibidos pelo canal do CICLO, no Youtube.

A categoria Local conta com uma programação que visa ampliar a plateia para um público diverso nacional e internacional. O giro Tradição apresentará uma sessão de trabalho sobre cantos, com referências do antes e depois de experiências tão importantes que se eternizaram no campo das artes cênicas.

No giro Nacional será apresentado um desenho entremeado por linguagens e necessidades diversas que o tempo atual exige da arte. Já a categoria internacional mergulha no resgate da memória, oralidade, linguagem, cosmovisão e cultura por meio das artes.

Segundo a coordenadora do projeto, Maria Fernanda Coelho, o CICLO busca promover um festival que acessa e aciona um extenso e sólido trabalho sociocultural. “Acreditamos que neste momento tão complicado, promover a arte e a beleza é fundamental. Assim podemos levar um pouco de alento a todos”, explicou.

Circuito

O Circuito Artes e Conceitos de Londrina é um festival multidisciplinar em fase de captação idealizado pela Palipalan Arte e Cultura. O projeto reúne artistas locais e internacionais de diferentes áreas, como teatro, audiovisual, dança e música, com atividades on-line e presenciais. A iniciativa conta com apoio institucional da Secretaria Municipal de Cultura de Londrina e da Superintendência Estadual de Cultura, e inclui a Folha de Londrina e a RIC Record TV como media partners.

NCPML