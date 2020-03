Cine Com-Tour/UEL faz homenagem ao universo feminino no mês da mulher

Por que não, um mês inteiro de filmes (inéditos e premiados) dedicados à mulher, em vez de um única celebração datada, este 8 de março, às vezes tão sobrecarregado de intensidade e orgulho de gênero que mal cabem nas vinte e quatro horas de um dia? Pensando nisso, a Divisão de Cinema e Vídeo, da Casa de Cultura da UEL, programou títulos alusivos durante todo este março.

Ao todo serão exibidos quatro filmes, em todos a figura da mulher é protagonista da trama. O ciclo começa nesta quinta-feira (5), com sessão às 16 horas e 19h30, que traz o belo, sensual e romântico filme francês "Retrato de Uma Mulher em Chamas", da francesa Céline Sciamma, considerado melhor roteiro original ano passado em Cannes.

Segundo diretor da Divisão de Cinema, Carlos Eduardo Lourenço Jorge, a programação é importante para reconhecer a mulher e seu papel social. "Não há como fugir à beleza e à pungência das histórias de arrebatamento lírico e carnal, de postulação política e social, de incisiva reflexão sobre a opressão da vontade feminina em circunstâncias diversas", justifica.

Programação - A programação prossegue até o fim do mês com os seguintes títulos: "Uma Mulher Alta", película russa que retrata duas mulheres no entorno da Segunda Guerra Mundial (o cerco de Leningrado); o contemporâneo francês drama social-quase comédia "As Invisíveis". E por último, o norte americano "Meu Nome é Sara", sobre jovem judia polonesa, órfã de família assassinada, que usa a identidade da melhor amiga para tentar sobreviver

Confira grade da programação e horários das sessões - AQUI. Veja também mais detalhes sobre o primeiro filme que estreia nesta quinta-feira (5) - Retrato de Uma Mulher em Chamas. (Com informações da Casa de Cultura).