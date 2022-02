Cinema ao ar livre para crianças e adolescentes da zona sul de Londrina

Está chegando o Cine ALC, um projeto itinerante que realizará sete (7) ações com projeção e exibição de pequenas produções audiovisuais e filmes voltados a crianças e adolescentes. Contará também com a apresentação circense do grupo Aeros Circus, que promete fazer muitas famílias sorrirem.

Nossa primeira edição irá ocorrer sábado (19), em frente a Casa das Artes, localizada na rua Tadão Ohira, n° 325- Jardim Perobal, Zona Sul de Londrina. Estimamos uma programação de 4 horas de duração aproximadamente, sendo que os filmes a serem exibidos serão escolhidos coletivamente junto às crianças e adolescentes que serão atendidos. O projeto garantirá o acesso e a democratização do Cinema para crianças, adolescentes e suas famílias, pessoas que muitas vezes tiveram pouco ou nenhum contato com a magia da sétima arte, apresentando novas leituras de mundo a partir das vivências e experiências com o cinema ao ar livre.

Sabemos que para muitas famílias, esta talvez seja a primeira oportunidade de vivenciar a exibição de um filme em um cinema ao ar livre. Acreditamos que existe uma carência de atividades artístico/culturais deste formato em Londrina e principalmente voltado a crianças e adolescentes de classes populares, neste contexto pandêmico que vivenciamos estas estratégias devem ser amplamente valorizadas devido aos inúmeros benefícios sociais que pode trazer a este público.

Nessa premissa, a Associação Londrinense de Circo, com o Projeto CINE ALC ITINERANTE fortalece o desenvolvimento de ações entre a política de Assistência Social e as demais políticas públicas, em especial a Cultura, o Esporte e o Lazer, que também são direitos fundamentais garantidos e assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. É importante ressaltar que seguiremos todas as medidas de segurança para garantir um dia de lazer e diversão para as famílias atendidas.

Este projeto é realizado pela Associação Londrinense de Circo em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social.

Asimp/Cine ALC