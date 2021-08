​​​​​​​Circulação do ECOH - Lá vem o trem das histórias e das brincadeiras!

Dia 01 de setembro, a circulação do Encontro de Contadores de Histórias (ECOH) entra em ação, com artistas e contadores de histórias de Londrina e região. Em função da pandemia de coronavírus, todas as ações culturais para o público em geral e para professores e alunos das redes municipais serão desenvolvidas de forma remota. O evento tem incentivo do PROFICE e apoio da COPEL.

O projeto fechou parcerias com 11 municípios do Norte do Paraná para o ECOH Pedagógico, que faz parte do Circulação do ECOH: Astorga, Bela Vista do Paraíso, Cornélio Procópio, Ibiporã, Imbaú, Jaguapitã, Ortigueira, Pitangueiras, Prado Ferreira, São Sebastião da Amoreira e Uraí. Estes municípios terão ações virtuais dirigidas para professores e alunos.

No formato digital, foi possível ampliar a abrangência do público em geral e de professores e as ações culturais e pedagógicas. Presencialmente, o evento contava com 01 oficina para professores sobre a importância de contar histórias, 02 dias de contações de histórias nas escolas das redes municipais, 01 dia de brincadeiras tradicionais na praça.

Agora, o Circulação do ECOH será desenvolvido durante todo o mês de setembro e contará com: 11 vídeos de Contação de Histórias veiculados nas redes sociais do ECOH e que serão enviados por e-mail para as secretarias municipais de Educação dos 11 municípios; 15 vídeos curtos de brincadeiras tradicionais de rua; 02 Lives: “Brincando com o ECOH” e “Preta do Leite convida para seu balaio de histórias”; 01 oficina de manipulação de bonecos; 01 oficina “Linhas, agulhas e teares”; 04 oficinas para professores, com disponibilização de material em PDF para as secretarias municipais de Educação dos 11 municípios; 04 mesas virtuais de debates.

Nessas mesas, contadores de histórias, artistas, especialistas e educadores irão conversar sobre contação de histórias e interação remota; a importância de histórias e brincadeiras para crianças de 0 a 3 anos; impacto do ECOH nos professores, alunos, pais, filhos e público em geral; compartilhamento de boas práticas de contação de histórias em sala de aula.

