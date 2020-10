Clube do Livro UEL 2021, no SESC Londrina

Curso Pré-vestibular do SESC Londrina Centro realiza nesta sexta-feira, dia 30/10/2020, o Clube do Livro sobre a obra "Eles não usam Black Tie" , do autor Gianfrancesco Guarnieri, do Vestibular UEL 2021.

O Clube do Livro é realizado mensalmente e traz discussões sobre os livros de leitura obrigatória dos vestibulares, dando enfoque à UEL.

O evento será Gratuito e acontecerá de forma on-line através da Plataforma Teams.

Inscrições devem ser efetuadas através do link :

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HSjMWpwA7E-O2MH6t1d0DjQj0Z4Nnp9Lro1PXSNHyHBUNTJVQ01CRzdWVDFFTUg3VDZYQVNCTEJKRC4u

Após a inscrição, será encaminhado o link para acesso ao evento on-line.

Público-alvo: Alunos do Ensino Médio e Vestibulandos

Clube do Livro SESC Londrina Centro é realização do Curso Pré Vestibular SESC PR, com docência dos Professores: Abílio Junior, Raissa Karine e Gisleine Tenório.